https://uz.sputniknews.ru/20220221/kakie-neojidannye-funktsii-poyavyatsya-v-windows-11--perechen-22859445.html
Какие неожиданные функции появятся в Windows 11 — перечень
Какие неожиданные функции появятся в Windows 11 — перечень
Компания Microsoft анонсировала выпуск первого накопительного обновления Windows 11, которое станет доступно всем пользователям в ближайшее время.
2022-02-21T07:30+0500
2022-02-21T07:30+0500
2022-02-21T07:30+0500
это интересно
microsoft
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Операционная система Windows 11 получит несколько новых опций, некоторые из которых не были заявлены ранее. Функции появились в предварительной сборке под номером 22557, которая стала доступна участникам программы Insider.Одним из важных нововведений, выпущенных после жалоб пользователей, стала возможность перетаскивания файлов и иконок программ на панель задач. Востребованная опция в предыдущих версиях была первоначально удалена из Windows 11.Также в инсайдерской версии Windows 11 нашли папки с иконками и программами в "Пуске", бессрочный режим "Не беспокоить", новые жесты для сенсорных экранов для управления "Пуском" и "Центром уведомлений". Кроме того, в настройках Windows появились рекомендации по энергосбережению, а диспетчер задач подвергся небольшому редизайну.Ранее Microsoft анонсировала выпуск первого накопительного обновления Windows 11, которое станет доступно всем пользователям в ближайшее время. Среди новых возможностей — установка Android-приложений и встроенная программа Media Player.Читайте также:Компьютеры на Windows не включаются после обновлений от Microsoft >>Билл Гейтс покидает Microsoft. Чем он теперь займется >>
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microsoft
Какие неожиданные функции появятся в Windows 11 — перечень
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Компания Microsoft анонсировала выпуск первого накопительного обновления Windows 11, которое станет доступно всем пользователям в ближайшее время.
Операционная система Windows 11 получит несколько новых опций, некоторые из которых не были заявлены ранее. Функции появились в предварительной сборке под номером 22557, которая стала доступна участникам программы Insider.
Одним из важных нововведений, выпущенных после жалоб пользователей, стала возможность перетаскивания файлов и иконок программ на панель задач. Востребованная опция в предыдущих версиях была первоначально удалена из Windows 11.
Также в инсайдерской версии Windows 11 нашли папки с иконками и программами в "Пуске", бессрочный режим "Не беспокоить", новые жесты для сенсорных экранов для управления "Пуском" и "Центром уведомлений". Кроме того, в настройках Windows появились рекомендации по энергосбережению, а диспетчер задач подвергся небольшому редизайну.
Ранее Microsoft анонсировала выпуск первого накопительного обновления Windows 11, которое станет доступно всем пользователям в ближайшее время. Среди новых возможностей — установка Android-приложений и встроенная программа Media Player.
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