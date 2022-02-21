https://uz.sputniknews.ru/20220221/live-obraschenie-vladimira-putina-k-natsii-22889144.html

Live: Обращение Владимира Путина к нации

Live: Обращение Владимира Путина к нации

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к нации по ситуации в Донецкой и Луганской Народным Республикам.

2022-02-21T23:40+0500

2022-02-21T23:40+0500

2022-02-21T23:42+0500

видео

владимир путин

видеообращение

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Смотрите прямую трансляцию на Youtube-канале Sputnik на русском.Что сейчас происходит в Донбассе и вокруг негоСообщается об обстрелах и боях на линии соприкосновения, главы ЛНР и ДНР попросили Путина признать независимость республик. При этом российские власти сообщили, что на территорию страны пытались проникнуть диверсионные группы из Украины – пограничникам и военным удалось уничтожить две БМП украинской армии, а также пятерых нарушителей, еще одного взяли в плен.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

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владимир путин, видеообращение, видео