https://uz.sputniknews.ru/20220221/live-obraschenie-vladimira-putina-k-natsii-22889144.html
Live: Обращение Владимира Путина к нации
Live: Обращение Владимира Путина к нации
Президент России Владимир Путин выступит с обращением к нации по ситуации в Донецкой и Луганской Народным Республикам.
2022-02-21T23:40+0500
2022-02-21T23:40+0500
2022-02-21T23:42+0500
видео
владимир путин
видеообращение
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Смотрите прямую трансляцию на Youtube-канале Sputnik на русском.Что сейчас происходит в Донбассе и вокруг негоСообщается об обстрелах и боях на линии соприкосновения, главы ЛНР и ДНР попросили Путина признать независимость республик. При этом российские власти сообщили, что на территорию страны пытались проникнуть диверсионные группы из Украины – пограничникам и военным удалось уничтожить две БМП украинской армии, а также пятерых нарушителей, еще одного взяли в плен.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.
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владимир путин, видеообращение, видео
Live: Обращение Владимира Путина к нации
23:40 21.02.2022 (обновлено: 23:42 21.02.2022) Подписаться на
Президент России Владимир Путин выступит с обращением к нации по ситуации в Донецкой и Луганской Народным Республикам.
Смотрите прямую трансляцию на Youtube-канале Sputnik на русском
.
Что сейчас происходит в Донбассе и вокруг него
Сообщается об обстрелах и боях на линии соприкосновения, главы ЛНР и ДНР попросили Путина признать независимость республик. При этом российские власти сообщили, что на территорию страны пытались проникнуть диверсионные группы из Украины – пограничникам и военным удалось уничтожить две БМП украинской армии, а также пятерых нарушителей, еще одного взяли в плен.
Обострение ситуации в Донбассе
Ситуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.
Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.