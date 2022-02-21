https://uz.sputniknews.ru/20220221/video-yadernoe-orujie-na-ukraine-privedet-k-mirovoy-tragedii---turov-22874238.html

Видео: ядерное оружие на Украине приведет к мировой трагедии - Туров

Видео: ядерное оружие на Украине приведет к мировой трагедии - Туров

Признает ли Россия ЛНР и ДНР, для чего это нужно и чего можно ждать от Владимира Зеленского - об этом в интервью Sputnik рассуждает депутат Артем Туров.

2022-02-21T15:42+0500

2022-02-21T15:42+0500

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Проект о признании ДНР и ЛНР был передан Государственной Думой России президенту Владимиру Путину. О необходимости признания республик Донбасса мы поговорили с одним из авторов инициативы - Заместителем Председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России Артемом Туровым. По словам политика, Зеленский ничего не решает на Украине, а все воинственные инициативы напрямую исходят от Великобритании и США. "Господин Зеленский сейчас ничего не решает на Украине. Там, понятно, решают все представители в первую очередь Великобритании и Америки, страна по факту находится сейчас под внешним управлением. Это касается и внутренней политики, и внешней. И, к сожалению, все, что может сейчас Зеленский - это говорить в противовес своим западным партнерам", - считает эксперт.Тем не менее, у Москвы есть серьезные инструменты влияния на Запад. Какие именно - смотрите в полной версии эксклюзивного интервью Sputnik на русском.

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