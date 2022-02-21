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Видео: ядерное оружие на Украине приведет к мировой трагедии - Туров
Видео: ядерное оружие на Украине приведет к мировой трагедии - Туров
Признает ли Россия ЛНР и ДНР, для чего это нужно и чего можно ждать от Владимира Зеленского - об этом в интервью Sputnik рассуждает депутат Артем Туров.
2022-02-21T15:42+0500
2022-02-21T15:42+0500
2022-02-21T15:42+0500
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Проект о признании ДНР и ЛНР был передан Государственной Думой России президенту Владимиру Путину. О необходимости признания республик Донбасса мы поговорили с одним из авторов инициативы - Заместителем Председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России Артемом Туровым. По словам политика, Зеленский ничего не решает на Украине, а все воинственные инициативы напрямую исходят от Великобритании и США. "Господин Зеленский сейчас ничего не решает на Украине. Там, понятно, решают все представители в первую очередь Великобритании и Америки, страна по факту находится сейчас под внешним управлением. Это касается и внутренней политики, и внешней. И, к сожалению, все, что может сейчас Зеленский - это говорить в противовес своим западным партнерам", - считает эксперт.Тем не менее, у Москвы есть серьезные инструменты влияния на Запад. Какие именно - смотрите в полной версии эксклюзивного интервью Sputnik на русском.
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украина, днр, лнр, видео
Видео: ядерное оружие на Украине приведет к мировой трагедии - Туров
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Признает ли Россия ЛНР и ДНР, для чего это нужно и чего можно ждать от Владимира Зеленского - об этом в интервью Sputnik рассуждает депутат Артем Туров.
Проект о признании ДНР и ЛНР был передан Государственной Думой России президенту Владимиру Путину. О необходимости признания республик Донбасса мы поговорили с одним из авторов инициативы - Заместителем Председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России Артемом Туровым.
По словам политика, Зеленский ничего не решает на Украине, а все воинственные инициативы напрямую исходят от Великобритании и США.
"Господин Зеленский сейчас ничего не решает на Украине. Там, понятно, решают все представители в первую очередь Великобритании и Америки, страна по факту находится сейчас под внешним управлением. Это касается и внутренней политики, и внешней. И, к сожалению, все, что может сейчас Зеленский - это говорить в противовес своим западным партнерам", - считает эксперт.
Тем не менее, у Москвы есть серьезные инструменты влияния на Запад. Какие именно - смотрите в полной версии эксклюзивного интервью Sputnik на русском
.