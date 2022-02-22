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Признание ДНР И ЛНР — самое важное в обращении Путина
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20220222/22906096.html
Фейерверки в честь признания Россией ДНР и ЛНР
Фейерверки в честь признания Россией ДНР и ЛНР
Накануне президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. Как отреагировали на эту новость жители Донецка - в фотоподборке Sputnik.
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фото, днр, лнр, салют

Фейерверки в честь признания Россией ДНР и ЛНР

22:06 22.02.2022
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Накануне президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. Как отреагировали на эту новость жители Донецка - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Aleksei Nikolskiy / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Слева направо: глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин.

Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Слева направо: глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Aleksei Nikolskiy
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Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Слева направо: глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин.

© Sputnik / Sergei Averin / Перейти в фотобанк

В честь официального признания республик в Донецке прогремел салют.

В честь официального признания республик в Донецке прогремел салют. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Sergei Averin
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В честь официального признания республик в Донецке прогремел салют.

© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкЛюди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке.
Люди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Ilia Pitalev
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Люди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке.
© Sputnik / Sergei Averin / Перейти в фотобанк

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

Скульптурная композиция &quot;Я люблю ДНР&quot; в Донецке. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Sergei Averin
/
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Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанк

Жители Донецка восприняли новость радостно. Многие вышли на улицы, пели песни, поздравляли друг друга.

Жители Донецка восприняли новость радостно. Многие вышли на улицы, пели песни, поздравляли друг друга. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Ilia Pitalev
/
Перейти в фотобанк

Жители Донецка восприняли новость радостно. Многие вышли на улицы, пели песни, поздравляли друг друга.

© Sputnik / Sergei Averin / Перейти в фотобанк

Повсюду в Донецке развевались российские флаги.

Повсюду в Донецке развевались российские флаги. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Sergei Averin
/
Перейти в фотобанк

Повсюду в Донецке развевались российские флаги.

© Sputnik / Sergei Averin / Перейти в фотобанк

В честь подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке прогремел салют.

В честь подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке прогремел салют. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Sergei Averin
/
Перейти в фотобанк

В честь подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке прогремел салют.

© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанк

Жители Донецка восприняли новость радостно. Многие вышли на улицы, пели песни, поздравляли друг друга.

Жители Донецка восприняли новость радостно. Многие вышли на улицы, пели песни, поздравляли друг друга. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Ilia Pitalev
/
Перейти в фотобанк

Жители Донецка восприняли новость радостно. Многие вышли на улицы, пели песни, поздравляли друг друга.

© Sputnik / Sergei Averin / Перейти в фотобанк

В честь подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке прогремел салют.

В честь подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке прогремел салют. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Sergei Averin
/
Перейти в фотобанк

В честь подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке прогремел салют.

© Sputnik / Sergei Averin / Перейти в фотобанк

Жители Донецка восприняли новость радостно. Многие вышли на улицы, пели песни, поздравляли друг друга, пели гимн СССР.

Жители Донецка восприняли новость радостно. Многие вышли на улицы, пели песни, поздравляли друг друга, пели гимн СССР. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Sergei Averin
/
Перейти в фотобанк

Жители Донецка восприняли новость радостно. Многие вышли на улицы, пели песни, поздравляли друг друга, пели гимн СССР.

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