Фейерверки в честь признания Россией ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Слева направо: глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин.
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Слева направо: глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин.
В честь официального признания республик в Донецке прогремел салют.
В честь официального признания республик в Донецке прогремел салют.
Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.
Жители Донецка восприняли новость радостно. Многие вышли на улицы, пели песни, поздравляли друг друга.
Жители Донецка восприняли новость радостно. Многие вышли на улицы, пели песни, поздравляли друг друга.
Повсюду в Донецке развевались российские флаги.
В честь подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке прогремел салют.
В честь подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке прогремел салют.
Жители Донецка восприняли новость радостно. Многие вышли на улицы, пели песни, поздравляли друг друга.
Жители Донецка восприняли новость радостно. Многие вышли на улицы, пели песни, поздравляли друг друга.
В честь подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке прогремел салют.
В честь подписания документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке прогремел салют.
Жители Донецка восприняли новость радостно. Многие вышли на улицы, пели песни, поздравляли друг друга, пели гимн СССР.
Жители Донецка восприняли новость радостно. Многие вышли на улицы, пели песни, поздравляли друг друга, пели гимн СССР.