https://uz.sputniknews.ru/20220222/glava-pravleniya-uzavtosanoat-stal-predsedatelem-federatsii-gimnastiki-uzbekistana-22918639.html

Глава правления "Узавтосаноат" стал председателем Федерации гимнастики Узбекистана

Глава правления "Узавтосаноат" стал председателем Федерации гимнастики Узбекистана

Сегодня, 22 февраля, прошла отчётно-выборная конференция Федерации гимнастики Узбекистана, на которой был избран ее председатель.

2022-02-22T21:49+0500

2022-02-22T21:49+0500

2022-02-22T21:52+0500

спорт

гимнастика

федерация гимнастики узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Глава правления АО "Узавтосаноат" Шавкат Умрзаков избран на пост председателя Федерации гимнастики Узбекистана.Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана со ссылкой на пресс-службу федерации. Отмечается, что его кандидатура была утверждена единогласно на отчётно-выборной конференции во вторник.Выбор руководителя "Узавтосаноат" на этот пост не случаен – компания на протяжении многих лет является главным спонсором этой спортивной организации.Умурзаков как новый председатель Федерации гимнастики пообещал уделить внимание решению проблем, с которыми сталкиваются спортсмены.Также был утвержден ряд других должностных лиц и старших тренеров. На своих постах остались Руслан Мустаев – первый вице-президент ФГУ, Гёзал Филиппова – генеральный секретарь и Галина Израильбекова – директор ФГУ.

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гимнастика, федерация гимнастики узбекистана, узбекистан