https://uz.sputniknews.ru/20220222/komik-nurlan-saburov-priedet-v-tashkent-s-kontsertom--foto-22891805.html

Комик Нурлан Сабуров приедет в Ташкент с концертом — фото

Комик Нурлан Сабуров приедет в Ташкент с концертом — фото

Юморист выложил новый график выступлений на этот год. Узбекские пользователи пришли в восторг.

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это интересно

ташкент

концерт

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров выступит в Ташкенте.Юморист поделился новым концертным графиком на 2022 год в своем Instagram. Пользователи тут же принялись расспрашивать, когда же Сабуров к ним приедет. Однако пока конкретной информации нет. В комментариях отметились в том числе узбекские поклонники. Они написали, что ждут комика с нетерпением и попросили держать в курсе. Нурлан Сабуров получил широкую известность благодаря выступлениям в жанре стендап. В 2013 году попробовал себя в рубрике "Открытый микрофон" в шоу Stand Up на телеканале ТНТ.Попав на телевидение, прославился дерзким стилем поведения и остросоциальными шутками.С апреля 2019 года — ведущий шоу "Что было дальше?", которые стало одним из самых популярных на YouTube.

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ташкент, концерт