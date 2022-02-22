https://uz.sputniknews.ru/20220222/komik-nurlan-saburov-priedet-v-tashkent-s-kontsertom--foto-22891805.html
Комик Нурлан Сабуров приедет в Ташкент с концертом — фото
Комик Нурлан Сабуров приедет в Ташкент с концертом — фото
Юморист выложил новый график выступлений на этот год. Узбекские пользователи пришли в восторг.
2022-02-22T09:43+0500
2022-02-22T09:43+0500
2022-02-22T09:54+0500
это интересно
ташкент
концерт
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров выступит в Ташкенте.Юморист поделился новым концертным графиком на 2022 год в своем Instagram. Пользователи тут же принялись расспрашивать, когда же Сабуров к ним приедет. Однако пока конкретной информации нет. В комментариях отметились в том числе узбекские поклонники. Они написали, что ждут комика с нетерпением и попросили держать в курсе. Нурлан Сабуров получил широкую известность благодаря выступлениям в жанре стендап. В 2013 году попробовал себя в рубрике "Открытый микрофон" в шоу Stand Up на телеканале ТНТ.Попав на телевидение, прославился дерзким стилем поведения и остросоциальными шутками.С апреля 2019 года — ведущий шоу "Что было дальше?", которые стало одним из самых популярных на YouTube.
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ташкент, концерт
Комик Нурлан Сабуров приедет в Ташкент с концертом — фото
09:43 22.02.2022 (обновлено: 09:54 22.02.2022) Подписаться на
Юморист выложил новый график выступлений на 2022 год. Узбекские пользователи пришли в восторг.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров выступит в Ташкенте.
Юморист поделился новым концертным графиком на 2022 год в своем Instagram.
Пользователи тут же принялись расспрашивать, когда же Сабуров к ним приедет. Однако пока конкретной информации нет.
В комментариях отметились в том числе узбекские поклонники. Они написали, что ждут комика с нетерпением и попросили держать в курсе.
Нурлан Сабуров получил широкую известность благодаря выступлениям в жанре стендап. В 2013 году попробовал себя в рубрике "Открытый микрофон" в шоу Stand Up на телеканале ТНТ.
Попав на телевидение, прославился дерзким стилем поведения и остросоциальными шутками.
С апреля 2019 года — ведущий шоу "Что было дальше?", которые стало одним из самых популярных на YouTube.