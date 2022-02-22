https://uz.sputniknews.ru/20220222/obostrenie-v-donbasse-obxoditsya-ukraine-v-milliardy-dollarov-22902885.html

Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов

Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов

На Украине множатся оценки финансовых потерь от навязывания западными СМИ и политиками информации о "вторжении России", которое должно вот-вот состояться.

2022-02-22T14:21+0500

2022-02-22T14:21+0500

2022-02-22T14:21+0500

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Буквально на днях заместитель главы офиса президента Зеленского Ростислав Шурма заявил, что потери составляют до пяти миллиардов долларов в месяц: "Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, два-три миллиарда долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, оказывает давление на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок — около полутора-двух миллиардов долларов". По его словам, речь идет о ежемесячных потерях, начиная с января, хотя на самом деле пропагандистская машина Запада начала вещать о российском вторжении еще с конца октября.Сам же Зеленский чуть ранее заявил, что из-за нагнетания ситуации с Украины было выведено 12,5 миллиарда. Большинство журналистов решили, что речь идет о долларах, хотя Зеленский не уточнил наименование валюты и, вполне возможно, имел в виду гривну.Слагаемых "успеха" несколько.Прежде всего, под давлением оказались финансовые рынки. Нерезиденты начали выходить с украинского рынка внутренних заимствований еще в конце прошлого года. С середины ноября по конец года они сократили вложения в облигации внутреннего займа на четыре миллиарда гривен. В нынешнем году процесс ускорился: нерезиденты уже сбросили облигаций еще на 16 миллиардов гривен.Разумеется, это оказало влияние на курс: сбрасывая гривневые облигации, иностранные спекулянты покупали валюту. В итоге доллар, который в ноябре стоил 26,45 гривны, по итогам января подорожал до 28, а сегодня стоит 28,4 гривны. Оборотной стороной этой медали стало сокращение золотовалютных резервов Национального банка, который был вынужден продавать валюту, чтобы не допустить обвала гривны. За январь резервы похудели на 1,65 миллиарда долларов, или на 5,3 процента."Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики >>Одновременно вверх поползли ставки доходности по облигациям, за полтора месяца они выросли в гривне примерно на один процентный пункт — до 11,6-13 процента. Однако и с выросшей доходностью в них никто не хочет вкладываться: последние размещения закончились почти полным провалом. В феврале пока удалось занять 2,4 миллиарда гривен, тогда как в прошлом году за тот же период заимствования составили 27,9 миллиарда. В итоге Украина столкнулась с необычным явлением: внутренние облигации в обращении с начала года сократились на 33 миллиарда гривен.Рынок внешних коммерческих заимствований заблокирован для Украины еще более плотно. Украинские евробонды рекордно обвалились во второй половине января, в результате чего доходность по коротким бумагам подскочила выше 26 процентов, а по среднесрочным до 13-16 годовых. Затем последовал некоторый отскок, а недавно — повторное падение, при котором доходность составляла до 30 процентов. Собственно, это означает, что разместить новые евробонды Украина сможет примерно по таким расценкам. Что и делает возможность заимствований нереальной.И выделение Евросоюзом 1,2 миллиарда евро кредита, которое ожидается во второй половине марта, ситуацию явно не спасает. Как и возможные гарантии США еще на один миллиард долларов кредита.Но украинский бюджет страдает не только от недофинансирования в результате сложностей с кредитованием. Он также несет дополнительные расходы — например, в связи с повышением с 1 марта зарплат практически всем силовикам. Большая часть военных поставок со стороны "западных партнеров" также ведется не бесплатно и ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет. Не говоря уж о том, что нынешняя эскалация обстановки в Донбассе, само собой, тоже влетит Украине в копеечку.Сюда же следует прибавить и игры "западных партнеров" со страховками находящихся в лизинге (то есть почти всех) воздушных судов. По сути, чтобы не попасть в воздушную блокаду, Украине пришлось выделить из своего скудного бюджета 16,6 миллиарда гривен на гарантирование безопасности полетов в небе страны. Как в ЛНР и ДНР встретили новость о признании Россией независимости — видео >>Чем же обернется недавно состоявшееся включение Лондонским агентством морского страхования Черного и Азовского морей в список районов с высоким уровнем риска, Украине еще только предстоит ощутить. Но с большой вероятностью стоимость фрахта повысится, так как торговые суда будут стараться воздерживаться от входа в эти зоны.Все описанное давит на украинскую экономику уже сейчас, но, пожалуй, еще больший негатив могут нести явления с долгосрочными последствиями.Украинская экономика дико недоинвестирована. Даже в относительно благополучном 2019 году объем капитальных инвестиций в стране составил 584 миллиарда гривен — 14,7 процента ВВП. Чего, конечно, явно недостаточно. После чего случился обвал 2020 года. Данные по 2021-му на Украине еще не подсчитали, но, совершенно точно, объем капитальных инвестиций не восстановился даже до уровня 2019 года, а относительно ВВП едва превысит десять процентов. Нынешние четыре-пять миллиардов долларов потерь в месяц являются абсолютно неприемлемыми для Украины, весь ВВП которой в пересчете на месяц едва превышает 15 миллиардов долларов. Но дальнейшая нехватка инвестиций неизбежно приведет к дальнейшему сокращению ВВП.Таким образом, можно предположить, что даже в случае внезапного сворачивания алармистской риторики Запада, прекращения эскалации обстановки на Донбассе и следования Украины по пути Минских соглашений (во что сложно поверить) ее потери превысят десяток миллиардов долларов. Если же процесс затянется или, не дай бог, перейдет в горячую фазу, то потери могут оказаться кратно большими, что вытолкнет и так небогатую страну на уровень нищеты всерьез и надолго.Источник: РИА Новости

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