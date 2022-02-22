https://uz.sputniknews.ru/20220222/svet-lyubit-schet-22906575.html

Свет любит счет

Свет любит счет

Есть ли выгода в переходе на энергосберегающие технологии? Ответ на этот вопрос дали в Минэнерго. Подробности – в нашей инфографике.

2022-02-22T20:34+0500

2022-02-22T20:34+0500

2022-02-22T20:34+0500

инфографика

свет

электричество

лампочка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/16/22906502_283:0:2119:1033_1920x0_80_0_0_f453e52068a7712fd05503c82862a731.png

Многие узбекистанцы продолжают пользоваться обычными лампами накаливания, ссылаясь на их дешевизну. Между тем, энергосберегающие лампочки, пусть и дороже "лампочек Ильича", но выгоднее за счет экономии электроэнергии. Специалисты Минэнерго подсчитали, сколько электричества позволяет сэкономить замена только одной лампочки. А в масштабах республики — эти цифры куда солиднее.Если в 7 миллионах домохозяйств заменят хотя бы по одной лампочке, это позволит сэкономить 156 миллионов кВт*ч электроэнергии в год. Этого электричества хватило бы для снабжения 1000 семей в течение месяца, подчеркивают в министерстве.Подробнее о расчете — в нашей инфографике.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

свет, электричество, лампочка, инфографика