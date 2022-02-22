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Свет любит счет
Свет любит счет
Есть ли выгода в переходе на энергосберегающие технологии? Ответ на этот вопрос дали в Минэнерго. Подробности – в нашей инфографике.
2022-02-22T20:34+0500
2022-02-22T20:34+0500
2022-02-22T20:34+0500
инфографика
свет
электричество
лампочка
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Многие узбекистанцы продолжают пользоваться обычными лампами накаливания, ссылаясь на их дешевизну. Между тем, энергосберегающие лампочки, пусть и дороже "лампочек Ильича", но выгоднее за счет экономии электроэнергии. Специалисты Минэнерго подсчитали, сколько электричества позволяет сэкономить замена только одной лампочки. А в масштабах республики — эти цифры куда солиднее.Если в 7 миллионах домохозяйств заменят хотя бы по одной лампочке, это позволит сэкономить 156 миллионов кВт*ч электроэнергии в год. Этого электричества хватило бы для снабжения 1000 семей в течение месяца, подчеркивают в министерстве.Подробнее о расчете — в нашей инфографике.
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свет, электричество, лампочка, инфографика
Свет любит счет
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Есть ли выгода в переходе на энергосберегающие технологии? Ответ на этот вопрос дали в Минэнерго. Подробности – в нашей инфографике.
Многие узбекистанцы продолжают пользоваться обычными лампами накаливания, ссылаясь на их дешевизну. Между тем, энергосберегающие лампочки, пусть и дороже "лампочек Ильича", но выгоднее за счет экономии электроэнергии.
Специалисты Минэнерго подсчитали, сколько электричества позволяет сэкономить замена только одной лампочки. А в масштабах республики — эти цифры куда солиднее.
Если в 7 миллионах домохозяйств заменят хотя бы по одной лампочке, это позволит сэкономить 156 миллионов кВт*ч электроэнергии в год. Этого электричества хватило бы для снабжения 1000 семей в течение месяца, подчеркивают в министерстве.
Подробнее о расчете — в нашей инфографике.