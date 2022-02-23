https://uz.sputniknews.ru/20220223/fsb-predotvratila-terakt-v-krymu-operativnoe-video-spetsslujby-22930508.html
ФСБ предотвратила теракт в Крыму: оперативное видео спецслужбы
ФСБ предотвратила теракт в Крыму: оперативное видео спецслужбы
Задержанные собирались устроить взрывы в одном из православных храмов Крыма.
2022-02-23T19:01+0500
2022-02-23T19:01+0500
2022-02-23T19:15+0500
видео
фсб россии
теракт
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ФСБ задержала в Крыму сторонников украинской националистической и экстремистской организации "Правый сектор"*, которые планировали теракт на территории полуострова. В ФСБ уточнили, что было задержано шесть граждан России, примкнувших к экстремистам. Они готовили самодельное взрывное устройство и хотели подорвать его в одном из православных храмов Крыма.В ролике показаны квартира, где проводилась операция, и фотографии сторонников "Правого сектора"* в военной экипировке. В гараже обнаружили вещи с националистской символикой, средства связи, компоненты СВУ и патроны. Лица подозреваемых скрыты.* - организация, запрещенная на территории России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фсб россии, теракт, видео
ФСБ предотвратила теракт в Крыму: оперативное видео спецслужбы
19:01 23.02.2022 (обновлено: 19:15 23.02.2022) Подписаться на
Задержанные собирались устроить взрывы в одном из православных храмов Крыма.
ФСБ задержала в Крыму сторонников украинской националистической и экстремистской организации "Правый сектор"*, которые планировали теракт на территории полуострова.
В ФСБ уточнили, что было задержано шесть граждан России, примкнувших к экстремистам. Они готовили самодельное взрывное устройство и хотели подорвать его в одном из православных храмов Крыма.
В ролике показаны квартира, где проводилась операция, и фотографии сторонников "Правого сектора"* в военной экипировке. В гараже обнаружили вещи с националистской символикой, средства связи, компоненты СВУ и патроны. Лица подозреваемых скрыты.
* - организация, запрещенная на территории России.