https://uz.sputniknews.ru/20220223/fsb-predotvratila-terakt-v-krymu-operativnoe-video-spetsslujby-22930508.html

ФСБ предотвратила теракт в Крыму: оперативное видео спецслужбы

ФСБ предотвратила теракт в Крыму: оперативное видео спецслужбы

Задержанные собирались устроить взрывы в одном из православных храмов Крыма.

2022-02-23T19:01+0500

2022-02-23T19:01+0500

2022-02-23T19:15+0500

видео

фсб россии

теракт

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ФСБ задержала в Крыму сторонников украинской националистической и экстремистской организации "Правый сектор"*, которые планировали теракт на территории полуострова. В ФСБ уточнили, что было задержано шесть граждан России, примкнувших к экстремистам. Они готовили самодельное взрывное устройство и хотели подорвать его в одном из православных храмов Крыма.В ролике показаны квартира, где проводилась операция, и фотографии сторонников "Правого сектора"* в военной экипировке. В гараже обнаружили вещи с националистской символикой, средства связи, компоненты СВУ и патроны. Лица подозреваемых скрыты.* - организация, запрещенная на территории России.

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фсб россии, теракт, видео