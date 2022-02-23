https://uz.sputniknews.ru/20220223/mejdu-ferganskoy-dolinoy-i-tadjikistanom-zapuschen-avtobusnyy-marshrut-22923049.html
Между Ферганской долиной и Таджикистаном запущен автобусный маршрут
Между Ферганской долиной и Таджикистаном запущен автобусный маршрут
Частота отправлений в соседнюю республику может быть увеличено в соответствии с запросами пассажиров.
2022-02-23T12:55+0500
2022-02-23T12:55+0500
2022-02-23T13:12+0500
общество
таджикистан
автобус
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Из Ферганской области запустили автобусный маршрут в Таджикистан. Об этом сообщили в областной администрации. Пассажиры смогут отправиться из Коканда в Худжанд за 100 тысяч сумов. Путь займет порядка трех часов.Первый автобус из Худжанда в Коканд встретил на пограничном посту "Андархан" хоким Бешарыкского района Ферганской области Расулжон Джураев. Он пожелал всем пассажирам доброго пути.Общественный транспорт будет ежедневно отправляться из Худжанда в Коканд в 08:00, а в обратном направлении – в 20:00. Сообщается, что частота отправлений в соседнюю республику может быть увеличено в соответствии с запросами пассажиров.Автобусы перестали ездить между двумя странами в 1992 году. В то время на таджикской территории началась гражданская война.Автобусы стали вновь курсировать между республиками только с 15 мая 2018 года. Однако из-за пандемии COVID с 16 марта 2020-го перевозки вновь остановились. Ограничения начали постепенно снимать с 1 сентября прошлого года. В частности, с 18 октября между городами Худжанд и Ташкент начал курсировать пассажирский автобусный маршрут.Читайте также:Доехать с ветерком: отправляемся на машине из Ташкента в Душанбе >>Узбекистан и Таджикистан запустили еще три автобусных маршрута >>
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таджикистан, автобус
Между Ферганской долиной и Таджикистаном запущен автобусный маршрут
12:55 23.02.2022 (обновлено: 13:12 23.02.2022) Подписаться на
Частота отправлений в соседнюю республику может быть увеличено в соответствии с запросами пассажиров.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Из Ферганской области запустили автобусный маршрут в Таджикистан. Об этом сообщили
в областной администрации. Пассажиры смогут отправиться из Коканда в Худжанд за 100 тысяч сумов. Путь займет порядка трех часов.
Первый автобус из Худжанда в Коканд встретил на пограничном посту "Андархан" хоким Бешарыкского района Ферганской области Расулжон Джураев. Он пожелал всем пассажирам доброго пути.
Общественный транспорт будет ежедневно отправляться из Худжанда в Коканд в 08:00, а в обратном направлении – в 20:00. Сообщается, что частота отправлений в соседнюю республику может быть увеличено в соответствии с запросами пассажиров.
Автобусы перестали ездить между двумя странами в 1992 году. В то время на таджикской территории началась гражданская война.
Автобусы стали вновь курсировать между республиками только с 15 мая 2018 года. Однако из-за пандемии COVID с 16 марта 2020-го перевозки вновь остановились. Ограничения начали постепенно снимать с 1 сентября прошлого года. В частности, с 18 октября между городами Худжанд и Ташкент начал курсировать пассажирский автобусный маршрут.
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