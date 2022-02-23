https://uz.sputniknews.ru/20220223/troynoe-shokoladnoe-udovolstvie-vkusnyy-retsept-torta-22910246.html
Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта
Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта
Какой мужчина не любит шоколад? Воздушный темный бисквит с нежным кремом-какао и шоколадными волнами - этот торт станет настоящим украшением праздничного стола.
2022-02-23T09:00+0500
2022-02-23T09:00+0500
2022-02-23T09:00+0500
это интересно
торт
рецепт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/16/22909916_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_fbf7db2a5388c2528d6f5b3f2361c4ab.jpg
Тройное шоколадное удовольствие - идеальный торт для Дня защитника Отечества. В зависимости от предпочтений, можно взять молочный или черный шоколад, добавить побольше или поменьше сахара.Игредиенты:Для крема:Для украшения:Приготовление:Просейте муку, какао, соду и разрыхлитель, добавьте сахар и тщательно перемешайте. Добавьте к сухим ингредиентам мед, яйца, масло и молоко. Перемешайте до однородности, перелейте в две выстеленные пергаментом формы и выпекайте при 160 градусах около 35 минут.Дайте бисквиту остыть, разрежьте каждый корж на две части.Растопите шоколад на водяной бане, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Прослоите коржи и обмажте торт снаружи шоколадным кремом.Для украшения растопите белый и молочный шоколад, намажьте на полоски фольги толстым слоем и уложите их на стаканы или рулоны фольги красивыми волнами. Когда шоколад остынет, аккуратно снимите с него фольгу, разделите волны на части и украсьте торт.Читайте также: Чем удивить настоящего мужчину - рецепты грузинской кухни
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/16/22909916_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_e5bc452e303a0dfc354fcd347c6b0f0a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
торт, рецепт
Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта
Подписаться на
Какой мужчина не любит шоколад? Воздушный темный бисквит с нежным кремом-какао и шоколадными волнами - этот торт станет настоящим украшением праздничного стола.
Тройное шоколадное удовольствие - идеальный торт для Дня защитника Отечества. В зависимости от предпочтений, можно взять молочный или черный шоколад, добавить побольше или поменьше сахара.
Игредиенты:
подсолнечное масло - 225 мл.
по 50 г. белого и молочного шоколада
Просейте муку, какао, соду и разрыхлитель, добавьте сахар и тщательно перемешайте. Добавьте к сухим ингредиентам мед, яйца, масло и молоко. Перемешайте до однородности, перелейте в две выстеленные пергаментом формы и выпекайте при 160 градусах около 35 минут.
Дайте бисквиту остыть, разрежьте каждый корж на две части.
Растопите шоколад на водяной бане, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Прослоите коржи и обмажте торт снаружи шоколадным кремом.
Для украшения растопите белый и молочный шоколад, намажьте на полоски фольги толстым слоем и уложите их на стаканы или рулоны фольги красивыми волнами. Когда шоколад остынет, аккуратно снимите с него фольгу, разделите волны на части и украсьте торт.