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Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта
Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта
Какой мужчина не любит шоколад? Воздушный темный бисквит с нежным кремом-какао и шоколадными волнами - этот торт станет настоящим украшением праздничного стола.
2022-02-23T09:00+0500
2022-02-23T09:00+0500
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торт
рецепт
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Тройное шоколадное удовольствие - идеальный торт для Дня защитника Отечества. В зависимости от предпочтений, можно взять молочный или черный шоколад, добавить побольше или поменьше сахара.Игредиенты:Для крема:Для украшения:Приготовление:Просейте муку, какао, соду и разрыхлитель, добавьте сахар и тщательно перемешайте. Добавьте к сухим ингредиентам мед, яйца, масло и молоко. Перемешайте до однородности, перелейте в две выстеленные пергаментом формы и выпекайте при 160 градусах около 35 минут.Дайте бисквиту остыть, разрежьте каждый корж на две части.Растопите шоколад на водяной бане, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Прослоите коржи и обмажте торт снаружи шоколадным кремом.Для украшения растопите белый и молочный шоколад, намажьте на полоски фольги толстым слоем и уложите их на стаканы или рулоны фольги красивыми волнами. Когда шоколад остынет, аккуратно снимите с него фольгу, разделите волны на части и украсьте торт.Читайте также: Чем удивить настоящего мужчину - рецепты грузинской кухни
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торт, рецепт

Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта

09:00 23.02.2022
© Pixabay/ Lolameкофе-напиток-чашка-шоколад-еда
кофе-напиток-чашка-шоколад-еда - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2022
© Pixabay/ Lolame
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Какой мужчина не любит шоколад? Воздушный темный бисквит с нежным кремом-какао и шоколадными волнами - этот торт станет настоящим украшением праздничного стола.
Тройное шоколадное удовольствие - идеальный торт для Дня защитника Отечества. В зависимости от предпочтений, можно взять молочный или черный шоколад, добавить побольше или поменьше сахара.

Игредиенты:

мука - 275 г.
какао - 2 ст.л.
сода - 1,5 ч.л.
разрыхлитель - 1,5 ч.л.
мед - 3 ст.л.
сахар - 215 г.
яйца - 3 шт.
подсолнечное масло - 225 мл.
молоко - 225 мл.
Для крема:
шоколад - 450 г.
масло сливочное - 200 г.
Для украшения:
по 50 г. белого и молочного шоколада
Приготовление:
Просейте муку, какао, соду и разрыхлитель, добавьте сахар и тщательно перемешайте. Добавьте к сухим ингредиентам мед, яйца, масло и молоко. Перемешайте до однородности, перелейте в две выстеленные пергаментом формы и выпекайте при 160 градусах около 35 минут.
Дайте бисквиту остыть, разрежьте каждый корж на две части.
Растопите шоколад на водяной бане, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Прослоите коржи и обмажте торт снаружи шоколадным кремом.
Для украшения растопите белый и молочный шоколад, намажьте на полоски фольги толстым слоем и уложите их на стаканы или рулоны фольги красивыми волнами. Когда шоколад остынет, аккуратно снимите с него фольгу, разделите волны на части и украсьте торт.
Читайте также: Чем удивить настоящего мужчину - рецепты грузинской кухни
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