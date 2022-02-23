https://uz.sputniknews.ru/20220223/troynoe-shokoladnoe-udovolstvie-vkusnyy-retsept-torta-22910246.html

Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта

Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта

Какой мужчина не любит шоколад? Воздушный темный бисквит с нежным кремом-какао и шоколадными волнами - этот торт станет настоящим украшением праздничного стола.

2022-02-23T09:00+0500

2022-02-23T09:00+0500

2022-02-23T09:00+0500

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торт

рецепт

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Тройное шоколадное удовольствие - идеальный торт для Дня защитника Отечества. В зависимости от предпочтений, можно взять молочный или черный шоколад, добавить побольше или поменьше сахара.Игредиенты:Для крема:Для украшения:Приготовление:Просейте муку, какао, соду и разрыхлитель, добавьте сахар и тщательно перемешайте. Добавьте к сухим ингредиентам мед, яйца, масло и молоко. Перемешайте до однородности, перелейте в две выстеленные пергаментом формы и выпекайте при 160 градусах около 35 минут.Дайте бисквиту остыть, разрежьте каждый корж на две части.Растопите шоколад на водяной бане, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Прослоите коржи и обмажте торт снаружи шоколадным кремом.Для украшения растопите белый и молочный шоколад, намажьте на полоски фольги толстым слоем и уложите их на стаканы или рулоны фольги красивыми волнами. Когда шоколад остынет, аккуратно снимите с него фольгу, разделите волны на части и украсьте торт.Читайте также: Чем удивить настоящего мужчину - рецепты грузинской кухни

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торт, рецепт