"Будущее сегодня" - уникальный музей в Дубае

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В Дубае прошла церемония открытия уникального музея "Tomorrow Today" ("Будущее сегодня"). Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок. Загадочнй "музей будущего" - в фотоподборке Sputnik.