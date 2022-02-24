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"Будущее сегодня" - уникальный музей в Дубае
"Будущее сегодня" - уникальный музей в Дубае
В Дубае прошла церемония открытия уникального музея "Tomorrow Today" ("Будущее сегодня"). Загадочнй "музей будущего" - в фотоподборке Sputnik.
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фото
дубай
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фото, дубай, музей

"Будущее сегодня" - уникальный музей в Дубае

22:42 24.02.2022
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В Дубае прошла церемония открытия уникального музея "Tomorrow Today" ("Будущее сегодня"). Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок. Загадочнй "музей будущего" - в фотоподборке Sputnik.
© REUTERS / Dubai Future Foundation

Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.

Внешний вид здания &quot;Музея будущего&quot; в Дубе. - Sputnik Узбекистан
1/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation

Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.

© REUTERS / Dubai Future Foundation

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок. - Sputnik Узбекистан
2/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.

© REUTERS / Dubai Future Foundation

Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.

Внешний вид здания &quot;Музея будущего&quot; в Дубе. - Sputnik Узбекистан
3/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation

Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.

© REUTERS / Dubai Future Foundation

Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.

Внешний вид здания &quot;Музея будущего&quot; в Дубе. - Sputnik Узбекистан
4/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation

Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.

© REUTERS / Dubai Future Foundation

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок. - Sputnik Узбекистан
5/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.

© REUTERS / Dubai Future Foundation

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок. - Sputnik Узбекистан
6/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.

© REUTERS / Dubai Future Foundation

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок. - Sputnik Узбекистан
7/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.

© REUTERS / Dubai Future Foundation

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок. - Sputnik Узбекистан
8/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.

© REUTERS / Dubai Future Foundation

Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.

Внешний вид здания &quot;Музея будущего&quot; в Дубе. - Sputnik Узбекистан
9/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation

Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.

© REUTERS / Dubai Future Foundation

Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.

Внешний вид здания &quot;Музея будущего&quot; в Дубе. - Sputnik Узбекистан
10/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation

Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.

© REUTERS / Dubai Future Foundation

Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.

Внешний вид здания &quot;Музея будущего&quot; в Дубе. - Sputnik Узбекистан
11/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation

Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.

© REUTERS / Dubai Future Foundation

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок. - Sputnik Узбекистан
12/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.

© REUTERS / Dubai Future Foundation

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок. - Sputnik Узбекистан
13/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation

Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.

© REUTERS / Dubai Future Foundation

Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.

Внешний вид здания &quot;Музея будущего&quot; в Дубе. - Sputnik Узбекистан
14/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation

Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.

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