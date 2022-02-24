"Будущее сегодня" - уникальный музей в Дубае

Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.
Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.
Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.
Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.
Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.
Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.
Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.
Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.
Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.
Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.
Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.
Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.
Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.
Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.
Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.
Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.
Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.
Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.
Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.
Здесь представлены инновационные технологии, которым только предстоит выйти на массовый мировой рынок.
Внешний вид здания "Музея будущего" в Дубе.