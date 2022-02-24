https://uz.sputniknews.ru/20220224/kak-neonatsizm-i-ukraina-stali-sinonimami--video-22965643.html

Как неонацизм и Украина стали синонимами — видео

Как неонацизм и Украина стали синонимами — видео

Неонацистские движения на Украине получили реальную власть в стране. С того времени Украина и неонацизм стали синонимами.

2022-02-24T20:30+0500

2022-02-24T20:30+0500

2022-02-24T20:30+0500

обострение в донбассе

украина

неонацизм

госпереворот

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Военные преступники вроде Бандеры и Шухевича стали национальными героями. В их честь проходят акции и марши. В ходе одного из них даже обстреляли посольство России в Киеве.После каждого такого случая Москва призывает страны Запада остановить и повлиять на Украину, но там предпочитают закрывать глаза на все преступления Киева, в том числе и на Донбассе, где ситуация в последние дни значительно обострилась.Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.В субботу, 19 февраля, лидеры республик подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада.Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в республиках вооруженными силами России.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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украина, неонацизм, госпереворот