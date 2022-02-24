https://uz.sputniknews.ru/20220224/kak-vsu-protivostoyat-rossiyskoy-voennoy-operatsii--video-22963456.html
Как ВСУ "противостоят" российской военной операции — видео
Как ВСУ "противостоят" российской военной операции — видео
Военный эксперт Александр Хроленко рассказал о причинах и ходе российской военной операции и последствиях происходящего для Украины.
2022-02-24T19:11+0500
2022-02-24T19:11+0500
2022-02-24T19:11+0500
видео
операция
украина
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24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к народу, где объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.Как рассказал в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко, Вооруженные силы России таким образом подводят итог многолетнего расширения НАТО на Восток и враждебного России взаимодействия Киевского режима с Пентагоном и Альянсом.С российский точки зрения, и с точки зрения союзников России, в данное время проводится оборонительная операция, которая позволит демилитаризовать Украину и защитить ранее признанные республики Донбасса, отмечает он. Может ли ВСУ хоть что-то противопоставить современным военным технологиям Вооружённых сил РФ? Почему украинские солдаты не готовы воевать с Россией и соглашаются сложить оружие? Стоит ли Украине ждать помощи от блока НАТО и способен ли он хоть как-то помочь? Как российская операция повлияет на судьбу Украины? Ответы на эти, и не только, вопросы, смотрите на YouTube-канале "Sputnik на русском".
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операция, украина, видео
Как ВСУ "противостоят" российской военной операции — видео
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Военный эксперт Александр Хроленко рассказал о причинах и ходе российской военной операции и последствиях происходящего для Украины.
24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к народу, где объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
Как рассказал в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко, Вооруженные силы России таким образом подводят итог многолетнего расширения НАТО на Восток и враждебного России взаимодействия Киевского режима с Пентагоном и Альянсом.
С российский точки зрения, и с точки зрения союзников России, в данное время проводится оборонительная операция, которая позволит демилитаризовать Украину и защитить ранее признанные республики Донбасса, отмечает он.
Может ли ВСУ хоть что-то противопоставить современным военным технологиям Вооружённых сил РФ? Почему украинские солдаты не готовы воевать с Россией и соглашаются сложить оружие? Стоит ли Украине ждать помощи от блока НАТО и способен ли он хоть как-то помочь? Как российская операция повлияет на судьбу Украины?
Ответы на эти, и не только, вопросы, смотрите на YouTube-канале "Sputnik на русском
".