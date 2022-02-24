https://uz.sputniknews.ru/20220224/na-chto-tratit-dengi-natsionalnyy-bank-uzbekistana-22957040.html
На что тратит деньги Национальный банк Узбекистана
На что тратит деньги Национальный банк Узбекистана
В прошлом году Узнацбанк выделил 1,2 млрд долларов кредитов. В банке рассказали на что выделялись деньги.
2022-02-24T17:26+0500
2022-02-24T17:26+0500
2022-02-24T17:26+0500
экономика
деньги
национальный банк узбекистана
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/821/57/8215794_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_edd71f77cc3566c78bd56d80af10d5fc.jpg
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. В Национальном банке Узбекистана (НБУ) рассказали о финансирование инвестиционных проектов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как заявила на брифинге начальник информационной службы банка Зебо Тухтаева, это проекты, имеющие стратегическое значение для экономики страны.По ее словам, в 2021 году финансовая организация предоставила кредиты на общую сумму, эквивалентную 1,2 млрд долларов. Они пошли на более чем 50 инвестиционных проектов и оказание финансовой помощи стратегически важным предприятиям.Благодаря кредитам, предоставленным НБУ, в 2021 году запущено 19 крупных проектов, создано более 6,5 тысячи рабочих мест.Тухтаева добавила, что в 2022 году НБУ планирует увеличить активы банка до 95,6 трлн сумов, а кредитный портфель — до 82 трлн. Реализация этих проектов позволит создать более 35,9 тысячи рабочих мест.В результате успешной реализации запланированных проектов объем экспорта достигнет 755 миллионов долларов, а объем импортозамещающей продукции — 785 миллионов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/821/57/8215794_123:0:1108:739_1920x0_80_0_0_835011a40728a3e6d159722199494cb9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
деньги, национальный банк узбекистана, кредит
На что тратит деньги Национальный банк Узбекистана
Подписаться на
В прошлом году Узнацбанк выделил 1,2 млрд долларов кредитов. В банке рассказали на что выделялись деньги.
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik.
В Национальном банке Узбекистана (НБУ) рассказали о финансирование инвестиционных проектов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Как заявила на брифинге начальник информационной службы банка Зебо Тухтаева, это проекты, имеющие стратегическое значение для экономики страны.
"Основная часть этих инициатив реализована в топливно-энергетическом комплексе, текстильной промышленности, транспортно-коммуникационных услугах, жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях экономики", — пояснила она.
По ее словам, в 2021 году финансовая организация предоставила кредиты на общую сумму, эквивалентную 1,2 млрд долларов. Они пошли на более чем 50 инвестиционных проектов и оказание финансовой помощи стратегически важным предприятиям.
Благодаря кредитам, предоставленным НБУ, в 2021 году запущено 19 крупных проектов, создано более 6,5 тысячи рабочих мест.
Тухтаева добавила, что в 2022 году НБУ планирует увеличить активы банка до 95,6 трлн сумов, а кредитный портфель — до 82 трлн. Реализация этих проектов позволит создать более 35,9 тысячи рабочих мест.
В результате успешной реализации запланированных проектов объем экспорта достигнет 755 миллионов долларов, а объем импортозамещающей продукции — 785 миллионов.