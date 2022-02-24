https://uz.sputniknews.ru/20220224/na-chto-tratit-dengi-natsionalnyy-bank-uzbekistana-22957040.html

На что тратит деньги Национальный банк Узбекистана

На что тратит деньги Национальный банк Узбекистана

В прошлом году Узнацбанк выделил 1,2 млрд долларов кредитов. В банке рассказали на что выделялись деньги.

2022-02-24T17:26+0500

2022-02-24T17:26+0500

2022-02-24T17:26+0500

экономика

деньги

национальный банк узбекистана

кредит

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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. В Национальном банке Узбекистана (НБУ) рассказали о финансирование инвестиционных проектов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как заявила на брифинге начальник информационной службы банка Зебо Тухтаева, это проекты, имеющие стратегическое значение для экономики страны.По ее словам, в 2021 году финансовая организация предоставила кредиты на общую сумму, эквивалентную 1,2 млрд долларов. Они пошли на более чем 50 инвестиционных проектов и оказание финансовой помощи стратегически важным предприятиям.Благодаря кредитам, предоставленным НБУ, в 2021 году запущено 19 крупных проектов, создано более 6,5 тысячи рабочих мест.Тухтаева добавила, что в 2022 году НБУ планирует увеличить активы банка до 95,6 трлн сумов, а кредитный портфель — до 82 трлн. Реализация этих проектов позволит создать более 35,9 тысячи рабочих мест.В результате успешной реализации запланированных проектов объем экспорта достигнет 755 миллионов долларов, а объем импортозамещающей продукции — 785 миллионов.

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деньги, национальный банк узбекистана, кредит