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https://uz.sputniknews.ru/20220224/na-ukraine-naxodyatsya-svyshe-4-tys-uzbekistantsev---mid--22966416.html
На Украине находятся свыше 4 тыс узбекистанцев - МИД
На Украине находятся свыше 4 тыс узбекистанцев - МИД
Официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов отвечает на вопросы СМИ, касающиеся граждан республики, находящихся на территории Украины.
2022-02-24T21:58+0500
2022-02-24T21:58+0500
общество
украина
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. По данным посольства Узбекистана в Киеве, сейчас в стране находятся около 4,3 тыс узбекистанцев, заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.Дипломаты разрабатывают план эвакуации соотечественников и составляют списки тех, кто хочет покинуть Украину.По данным МИД, граждане Узбекистана на данный момент не числятся среди пострадавших.Посольство в Киеве прорабатывает маршруты выезда и места вылета для эвакуации узбекистанцев, в первую очередь, с территории соседних стран, так как воздушное пространство Украины закрыто.В случае обострения обстановки Узбекистан примет меры для решения бытовых вопросов своих граждан, находящихся на Украине.Обращений от граждан республики, находящихся на операционном лечении на Украине, не поступило. За исключением узбекистанцев, находящихся на санитарном лечении в городе Трускавец.По словам Кабулжанова, медучреждения Украины продолжают свою работу.У узбекистанских властей нет данных о том, как долго сохранятся меры по ограничению полетов, введенные в некоторых частях Украины и России?Узбекистанцы, находящиеся на территории Украины и нуждающиеся в помощи, могут обратиться в посольство республики в Киеве по следующим контактам:Президент РФ Владимир Путин в четверг утром сообщил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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украина, мид узбекистана, сми

На Украине находятся свыше 4 тыс узбекистанцев - МИД

21:58 24.02.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровПресс-секретарь МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов
Пресс-секретарь МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов отвечает на вопросы СМИ, касающиеся граждан республики, находящихся на территории Украины.
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. По данным посольства Узбекистана в Киеве, сейчас в стране находятся около 4,3 тыс узбекистанцев, заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
Дипломаты разрабатывают план эвакуации соотечественников и составляют списки тех, кто хочет покинуть Украину.
По данным МИД, граждане Узбекистана на данный момент не числятся среди пострадавших.
Посольство в Киеве прорабатывает маршруты выезда и места вылета для эвакуации узбекистанцев, в первую очередь, с территории соседних стран, так как воздушное пространство Украины закрыто.
В случае обострения обстановки Узбекистан примет меры для решения бытовых вопросов своих граждан, находящихся на Украине.
Обращений от граждан республики, находящихся на операционном лечении на Украине, не поступило. За исключением узбекистанцев, находящихся на санитарном лечении в городе Трускавец.
По словам Кабулжанова, медучреждения Украины продолжают свою работу.
У узбекистанских властей нет данных о том, как долго сохранятся меры по ограничению полетов, введенные в некоторых частях Украины и России?
Узбекистанцы, находящиеся на территории Украины и нуждающиеся в помощи, могут обратиться в посольство республики в Киеве по следующим контактам:
Тел.: +380 44 501 50 00,
+380 44 501 41 81,
+380 44 501 41 82,
+380 44 501 41 83.
Факс: +380 44 501 50 01.
E-mail: embassy@uzbekistan.org.ua
Адрес: 01901, Украина, г. Киев, ул. Владимирская, 16
Президент РФ Владимир Путин в четверг утром сообщил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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