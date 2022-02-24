https://uz.sputniknews.ru/20220224/sredi-pogibshix-pri-pojare-v-krasnoyarskom-krae-mogut-byt-uzbekistantsy-22953872.html
Среди погибших при пожаре в Красноярском крае могут быть узбекистанцы
Среди погибших при пожаре в Красноярском крае могут быть узбекистанцы
В четверг утром на юге Красноярского края загорелись три вагончика. В результате пожара погибли четыре человека. Трое из них могут быть гражданами Узбекистана и Таджикистана.
2022-02-24T16:02+0500
2022-02-24T16:02+0500
2022-02-24T16:02+0500
россия
погибшие
пожар
красноярский край
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Среди погибших и пострадавших в результате пожара в поселке Кошурниково на юге Краснодарского края трое иностранцев. Предположительно они могут быть гражданами Узбекистана и Таджикистана.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру. Утром в поселке загорелись три дощатых вагончика. В результате пожара погибли четыре человека, трое с ожогами госпитализированы в районную больницу.По предварительным данным следствия, погибшие и пострадавшие мужчины являлись работниками подрядной организации ООО "АркСтоун" и выполняли работы по строительству путевой ремонтной базы.В региональном главке СК сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Предположительно причиной возгорания явилось замыкание электропроводки.
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погибшие, пожар, красноярский край, узбекистанцы
Среди погибших при пожаре в Красноярском крае могут быть узбекистанцы
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В четверг утром на юге Красноярского края загорелись три вагончика. В результате пожара погибли четыре человека, трое с ожогами госпитализированы в районную больницу.
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Среди погибших и пострадавших в результате пожара в поселке Кошурниково на юге Краснодарского края трое иностранцев. Предположительно они могут быть гражданами Узбекистана и Таджикистана.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру. Утром в поселке загорелись три дощатых вагончика. В результате пожара погибли четыре человека, трое с ожогами госпитализированы в районную больницу.
"В результате пожара в указанных временных жилых помещениях погибло четыре иностранных гражданина, трое пострадавших госпитализированы в Курагинскую районную больницу. Данные пострадавших в настоящее время устанавливаются", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, погибшие и пострадавшие мужчины являлись работниками подрядной организации ООО "АркСтоун" и выполняли работы по строительству путевой ремонтной базы.
В региональном главке СК сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Предположительно причиной возгорания явилось замыкание электропроводки.