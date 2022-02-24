https://uz.sputniknews.ru/20220224/sredi-pogibshix-pri-pojare-v-krasnoyarskom-krae-mogut-byt-uzbekistantsy-22953872.html

Среди погибших при пожаре в Красноярском крае могут быть узбекистанцы

Среди погибших при пожаре в Красноярском крае могут быть узбекистанцы

В четверг утром на юге Красноярского края загорелись три вагончика. В результате пожара погибли четыре человека. Трое из них могут быть гражданами Узбекистана и Таджикистана.

2022-02-24T16:02+0500

2022-02-24T16:02+0500

2022-02-24T16:02+0500

россия

погибшие

пожар

красноярский край

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Среди погибших и пострадавших в результате пожара в поселке Кошурниково на юге Краснодарского края трое иностранцев. Предположительно они могут быть гражданами Узбекистана и Таджикистана.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру. Утром в поселке загорелись три дощатых вагончика. В результате пожара погибли четыре человека, трое с ожогами госпитализированы в районную больницу.По предварительным данным следствия, погибшие и пострадавшие мужчины являлись работниками подрядной организации ООО "АркСтоун" и выполняли работы по строительству путевой ремонтной базы.В региональном главке СК сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Предположительно причиной возгорания явилось замыкание электропроводки.

россия

красноярский край

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погибшие, пожар, красноярский край, узбекистанцы