Видео: "Это было неизбежно" – Монтян о спецоперации России
© Sputnik
Куда бежать украинским неонацистам после начала спецоперации России по защите Донбасса и есть ли смысл им сопротивляться? Украинский общественный деятель Татьяна Монтян поделилась мнением о российской спецоперации по защите Донбасса.
Признание ДНР и ЛНР и начало специальной военной операции России на Украине были ожидаемыми событиями. Об этом в интервью Sputnik заявила адвокат, блогер и общественный деятель Украины Татьяна Монтян.
"Это было неизбежно. Я многократно говорила, что Салорейх будет аннигилирован, вопрос только в том, когда конкретно это произойдет. В принципе, было понятно, что вот уже со дня на день. После того, как себя вели наши уважаемые западные партнеры на Совбезе ООН, что они там говорили, было понятно, что еще немного - и все начнется", - заявила она.
Сбежит ли сам Зеленский из страны? Почему Украине не стоит надеяться на поддержку Запада? Пора ли европейцам запасаться мешками с рублем, чтобы закупать у России энергоносители? И как Москва одним ходом положила конец не только неонацистскому режиму в Киеве, но и всему коллективному Западу? Ответы на все эти вопросы смотрите в интервью на канале Sputnik на русском.