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Украина разорвала дипотношения с Россией
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Видео: "Это было неизбежно" – Монтян о спецоперации России
Видео: "Это было неизбежно" – Монтян о спецоперации России
Куда бежать украинским неонацистам после начала спецоперации России по защите Донбасса и есть ли смысл им сопротивляться? Украинский общественный деятель Татьяна Монтян о российской спецоперации по защите Донбасса.
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Признание ДНР и ЛНР и начало специальной военной операции России на Украине были ожидаемыми событиями. Об этом в интервью Sputnik заявила адвокат, блогер и общественный деятель Украины Татьяна Монтян.Сбежит ли сам Зеленский из страны? Почему Украине не стоит надеяться на поддержку Запада? Пора ли европейцам запасаться мешками с рублем, чтобы закупать у России энергоносители? И как Москва одним ходом положила конец не только неонацистскому режиму в Киеве, но и всему коллективному Западу? Ответы на все эти вопросы смотрите в интервью на канале Sputnik на русском.
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Видео: "Это было неизбежно" – Монтян о спецоперации России

21:00 24.02.2022
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Куда бежать украинским неонацистам после начала спецоперации России по защите Донбасса и есть ли смысл им сопротивляться? Украинский общественный деятель Татьяна Монтян поделилась мнением о российской спецоперации по защите Донбасса.
Признание ДНР и ЛНР и начало специальной военной операции России на Украине были ожидаемыми событиями. Об этом в интервью Sputnik заявила адвокат, блогер и общественный деятель Украины Татьяна Монтян.
"Это было неизбежно. Я многократно говорила, что Салорейх будет аннигилирован, вопрос только в том, когда конкретно это произойдет. В принципе, было понятно, что вот уже со дня на день. После того, как себя вели наши уважаемые западные партнеры на Совбезе ООН, что они там говорили, было понятно, что еще немного - и все начнется", - заявила она.
Сбежит ли сам Зеленский из страны? Почему Украине не стоит надеяться на поддержку Запада? Пора ли европейцам запасаться мешками с рублем, чтобы закупать у России энергоносители? И как Москва одним ходом положила конец не только неонацистскому режиму в Киеве, но и всему коллективному Западу? Ответы на все эти вопросы смотрите в интервью на канале Sputnik на русском.
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