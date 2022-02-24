https://uz.sputniknews.ru/20220224/video-eto-bylo-neizbejno--montyan-o-spetsoperatsii-rossii-22964489.html

Видео: "Это было неизбежно" – Монтян о спецоперации России

Видео: "Это было неизбежно" – Монтян о спецоперации России

Куда бежать украинским неонацистам после начала спецоперации России по защите Донбасса и есть ли смысл им сопротивляться? Украинский общественный деятель Татьяна Монтян о российской спецоперации по защите Донбасса.

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Признание ДНР и ЛНР и начало специальной военной операции России на Украине были ожидаемыми событиями. Об этом в интервью Sputnik заявила адвокат, блогер и общественный деятель Украины Татьяна Монтян.Сбежит ли сам Зеленский из страны? Почему Украине не стоит надеяться на поддержку Запада? Пора ли европейцам запасаться мешками с рублем, чтобы закупать у России энергоносители? И как Москва одним ходом положила конец не только неонацистскому режиму в Киеве, но и всему коллективному Западу? Ответы на все эти вопросы смотрите в интервью на канале Sputnik на русском.

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украина, донбасс, видео