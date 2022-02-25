https://uz.sputniknews.ru/20220225/evropa-zaplutala-v-trex-gazovyx-sosnax-22983957.html

Европа заплутала в трех газовых "соснах"

Европа заплутала в трех газовых "соснах"

Сверхвысокие цены на газ в Европе — популярная тема для обсуждения.

2022-02-25T15:41+0500

2022-02-25T15:41+0500

2022-02-25T15:41+0500

колумнисты

европа

газ

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Уже стало принято отмечать, что Евросоюз сам себя наказал, склонив почти всех участников европейского рынка к поставкам газа с ценовой привязкой к котировкам европейских бирж. В результате, когда в силу суммы обстоятельств на рынке возник дефицит, эти биржевые цены улетели в небеса. Однако у всей этой истории есть еще одно измерение — теоретически актуальный для Евросоюза вопрос снижения доли российских поставок. Не будет преувеличением сказать, что именно зацикленность Евросоюза на привязке к биржевой цене не позволила снизить зависимость от российского газа ранее.Известно, что российский вклад в потребление газа в Европе значителен и составляет, смотря как считать, 30-40 процентов. Сейчас проблематика такой зависимости в силу известных обстоятельств вновь актуализировалась, но, по большому счету, вопрос время от времени поднимался все последние годы, а скорее, уже последнее десятилетие. Большие надежды возлагались и на американский сжиженный природный газ (СПГ).За прошедшие десять лет (строительство первого завода СПГ в США началось летом 2012-го) Соединенные Штаты с нуля отстроили всю экспортную инфраструктуру по продажам СПГ и стали крупнейшим поставщиком этого товара, обогнав Катар и Австралию. Да, именно сейчас больше половины американского СПГ действительно попадает в Евросоюз, более того, в январе в Европу его было доставлено больше, чем российского газа по трубопроводам. Но это временная история, связанная с высокими ценами. Ведь американский СПГ принадлежит компаниям-трейдерам, которые везут его туда, куда выгодней. Главное, что обязательств у них перед Европой нет. Казалось бы, что мешало не отдавать этот СПГ трейдерам? А непосредственно европейским импортерам газа взять и связать весь или его большую часть своими контрактами на гарантированную поставку в Европу, которые были заключены, но в символических объемах.Ответ известен. Американские производители, как правило, готовы продавать свой СПГ по цене, привязанной к внутренним ценам на газ в США плюс стоимость сжижения и норма прибыли. Платите — и СПГ гарантированно ваш. Но в таком случае европейские импортеры столкнулись бы с рисками: вдруг биржевая цена газа в Евросоюзе, по которой необходимо далее реализовывать топливо потребителям, оказалась бы ниже (так часто и бывало). Кто заплатит разницу? Желающих для таких схем почти не нашлось.Европа признала, что без русского газа ей конец >>В результате ЕС в добровольно-принудительном порядке перевел на биржевую привязку долгосрочные договоры трубопроводных поставщиков (Норвегия, Россия), которым деваться-то некуда. А в секторе СПГ остается большая доля гибких продаж без обязательств, реагирующих на биржевую цену.Нужно сказать, что и "Газпром" в предыдущие годы старался таким образом влиять объемом поставки газа на цены в Европе, чтобы они оказывались ниже, чем полная стоимость американского СПГ. В том числе поэтому ранее российская компания придерживалась тактики максимизации объема продаж. Это сбивало цены и дополнительно демотивировало европейские компании смотреть в сторону гарантированных поставок из США.Тут внимательный читатель может возразить. Допустим, Европа все же "забрала" бы себе весь американский СПГ по гарантированным контрактам, а российские поставки просто резко снизились. Но тогда этот СПГ из США не достался бы Азии, где велик рост спроса. Как из этой ситуации вышла бы вся мировая экономика?Но история, в том числе история энергетики, не знает сослагательного наклонения. Может быть, частично поставки газа из Западной Сибири удалось бы перенаправить в АТР, хотя задача для таких объемов сложная. Может быть, увеличивалось бы потребление угля. Может быть, цены выросли бы еще раньше и случился энергокризис. Может быть, США и другие страны построили бы еще больше заводов СПГ.Ответим сразу и на второе возможное возражение внимательных читателей. Считается, что США заинтересованы в приостановке "Северного потока — 2", чтобы стимулировать экспорт своего СПГ. Нет ли здесь противоречия, раз ЕС все равно толком не заключает прямые контракты на поставки из Америки? Но противоречия здесь нет. Ведь любое уменьшение предложения на глобальном рынке создает дополнительные рыночные ниши и увеличивает цены, а значит, и стимулирует экспорт газа из США.Так или иначе готовых под начало строительства СПГ-проектов в США и в данный момент очень много, и всю описанную, но не реализованную схему по замещению российского газа можно начать и сейчас, хотя для этого и понадобятся новые десять лет. Европа готова и дальше назло России морозить уши >>Вот только в ЕС по-прежнему нет желающих реализовать этот подход. Кроме того, не стоит забывать, что американские производители СПГ хотят подписывать двадцатилетние контракты на поставку, а на таком временном интервале Европа уже надеется на падение спроса на газ на фоне развития зеленой энергетики. Это еще одно противоречие для Евросоюза, который хотел бы гарантированный нероссийский газ здесь и сейчас, но не желает долгосрочных обязательств.В чем-то похожая ситуация с Катаром, от которого ЕС да и США хотят увидеть дополнительную поддержку по объему поставок СПГ в Европу. У этой страны действительно существует некоторый "навес" свободного от долгосрочных контрактов сжиженного газа, который они продают на различных рынках. Хотя эти объемы и не могут решить всех проблем Европы. Но главное: на каком основании их перенаправить в Европу? Повторимся, СПГ всегда пойдет туда при высокой цене и без дополнительных указаний. Но представим, что СПГ перенаправлен "административно". Это означает, что цены в Азии вырастут, а в Европе упадут если это будет дополнительный газ, или останутся на месте если этот газ заместит российскую поставку. В любом случае возникнет нерыночная ситуация. На каком основании тогда Катар должен продавать свой СПГ дешевле в Европу даже по формальным основаниям? Как это оформить?Тогда в моменте Катар бы сильно проиграл в цене, но зато гарантировал реализацию своего товара на многие годы. И подобные варианты обсуждались. Но конкретных решений, похоже, вновь не было принято, так как этот подход расходится с европейскими механизмами ценообразования.И пока нет никаких признаков того, что Евросоюз готов отойти от своей созданной системы. Даже сейчас, когда биржевая цена газа в разы выше и цен с нефтяной привязкой, и полной себестоимости СПГ из США. Конечно, нынешние высокие биржевые цены когда-то упадут, но на длинной дистанции непонятно, какой из типов ценообразования окажется выгоднее. Поэтому покупатели в Азии стараются создавать корзину из контрактов с разным типом.Подытожим. Если бы Европа была готова немного переплатить, а также принять американскую модель ценообразования на СПГ, то в теории за прошедшие десять лет она могла бы заместить 60 процентов российского импорта на СПГ из США. Но этого не произошло и нет никаких признаков того, что Евросоюз готов начать этот процесс сейчас. Возможно, после начавшейся вчера военной операции России на Украине что-то изменится, но в любом случае для этого потребуется еще как минимум пять, а лучше десять лет.Источник: РИА Новости

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европа, газ