https://uz.sputniknews.ru/20220225/minvodxoz-privlechet-chastnyx-partnerov-v-260-vodnyx-proektov--22981065.html

Минводхоз привлечет частных партнеров в 260 водных проектов

Минводхоз привлечет частных партнеров в 260 водных проектов

В первые годы частный бизнес вложит в развитие водного хозяйства более 146 млрд сумов.

2022-02-25T13:59+0500

2022-02-25T13:59+0500

2022-02-25T14:02+0500

общество

министерство сельского и водного хозяйства

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ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. До 2026 года в сфере водного хозяйства планируется запустить 260 проектов государственно-частного партнерства. Об этом на брифинге заявил заместитель министра водного хозяйства Акмаль Мирзаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, в 2020 году подписаны соглашения с частными партнерами по 8 проектам, в 2021 году – уже и по 100 проектам. Общая стоимость этих проектов составляет 1 трлн сумов. Планируется, что в первые годы частные партнеры вложат 146,3 млрд сумов в развитие водного хозяйства республики.Среди водных объектов, которые перейдут или уже перешли в управление частных партнеров - ирригационно-мелиоративные сооружения и 8 насосных станций в Нарпайском районе Самаркандской области, насосные станции "Шоликор" и "Шурузак" в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.В начале февраля президент Шавкат Мирзиёев на совещании поручил улучшить питьевое водоснабжение в регионах. В ближайшие пять лет в сферу водоснабжения власти республики инвестируют 40 трлн сумов. Цель – довести обеспеченность питьевой водой до 90%, канализацией – до 35%.При этом, для привлечения инвестиций из частного сектора предпринимателям будут выделяться субсидии на выплаты по кредитам для строительства объектов водного хозяйства, покупку спецтехники и оборудования в части, превышающей 14% ставки. Таможенные пошлины на ввозимую технику и оборудование отменят.Планируется также снизить налог на прибыль, имущество, земельный и социальный налог для предприятий водоснабжения с участием частных инвесторов до 1% и упростить порядок размещения социальных заказов и отбора частных партнеров.Читайте также: Как узбекистанцы обеспечены водой — инфографика

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министерство сельского и водного хозяйства