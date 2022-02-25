https://uz.sputniknews.ru/20220225/minvodxoz-privlechet-chastnyx-partnerov-v-260-vodnyx-proektov--22981065.html
Минводхоз привлечет частных партнеров в 260 водных проектов
Минводхоз привлечет частных партнеров в 260 водных проектов
В первые годы частный бизнес вложит в развитие водного хозяйства более 146 млрд сумов.
2022-02-25T13:59+0500
2022-02-25T13:59+0500
2022-02-25T14:02+0500
общество
министерство сельского и водного хозяйства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/19/22980990_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4209d6c737cb22b77d8ecce7a5758f15.jpg
ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. До 2026 года в сфере водного хозяйства планируется запустить 260 проектов государственно-частного партнерства. Об этом на брифинге заявил заместитель министра водного хозяйства Акмаль Мирзаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, в 2020 году подписаны соглашения с частными партнерами по 8 проектам, в 2021 году – уже и по 100 проектам. Общая стоимость этих проектов составляет 1 трлн сумов. Планируется, что в первые годы частные партнеры вложат 146,3 млрд сумов в развитие водного хозяйства республики.Среди водных объектов, которые перейдут или уже перешли в управление частных партнеров - ирригационно-мелиоративные сооружения и 8 насосных станций в Нарпайском районе Самаркандской области, насосные станции "Шоликор" и "Шурузак" в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.В начале февраля президент Шавкат Мирзиёев на совещании поручил улучшить питьевое водоснабжение в регионах. В ближайшие пять лет в сферу водоснабжения власти республики инвестируют 40 трлн сумов. Цель – довести обеспеченность питьевой водой до 90%, канализацией – до 35%.При этом, для привлечения инвестиций из частного сектора предпринимателям будут выделяться субсидии на выплаты по кредитам для строительства объектов водного хозяйства, покупку спецтехники и оборудования в части, превышающей 14% ставки. Таможенные пошлины на ввозимую технику и оборудование отменят.Планируется также снизить налог на прибыль, имущество, земельный и социальный налог для предприятий водоснабжения с участием частных инвесторов до 1% и упростить порядок размещения социальных заказов и отбора частных партнеров.Читайте также: Как узбекистанцы обеспечены водой — инфографика
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/19/22980990_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e2f8d79bb729a8554b7550b5c1f8e42.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство сельского и водного хозяйства
Минводхоз привлечет частных партнеров в 260 водных проектов
13:59 25.02.2022 (обновлено: 14:02 25.02.2022) Подписаться на
В первые годы частный бизнес вложит в развитие водного хозяйства более 146 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik.
До 2026 года в сфере водного хозяйства планируется запустить 260 проектов государственно-частного партнерства. Об этом на брифинге заявил заместитель министра водного хозяйства Акмаль Мирзаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
По его словам, в 2020 году подписаны соглашения с частными партнерами по 8 проектам, в 2021 году – уже и по 100 проектам. Общая стоимость этих проектов составляет 1 трлн сумов. Планируется, что в первые годы частные партнеры вложат 146,3 млрд сумов в развитие водного хозяйства республики.
"В этом году Минводхоз планирует реализовать 52 проекта государственно-частного партнерства. Они привлекут инвестиции частных партнеров и, как следствие, сэкономят бюджетные средства", - сказал Мирзаев.
Среди водных объектов, которые перейдут или уже перешли в управление частных партнеров - ирригационно-мелиоративные сооружения и 8 насосных станций в Нарпайском районе Самаркандской области, насосные станции "Шоликор" и "Шурузак" в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.
"Поступило предложение о передаче насосной станции "Бекяб 48 НДн" в Канлыкульском районе Каракалпакстана под управление частной кластерной организации. Общая стоимость - $5 млрд. В рамках проекта частный партнер безвозмездно инвестирует 2 млрд сумов в первые 2 года на перенос и модернизацию насосной станции", - добавил заместитель министра водного хозяйства.
В начале февраля президент Шавкат Мирзиёев на совещании поручил улучшить питьевое водоснабжение в регионах. В ближайшие пять лет в сферу водоснабжения власти республики инвестируют 40 трлн сумов. Цель – довести обеспеченность питьевой водой до 90%, канализацией – до 35%.
При этом, для привлечения инвестиций из частного сектора предпринимателям будут выделяться субсидии на выплаты по кредитам для строительства объектов водного хозяйства, покупку спецтехники и оборудования в части, превышающей 14% ставки. Таможенные пошлины на ввозимую технику и оборудование отменят.
Планируется также снизить налог на прибыль, имущество, земельный и социальный налог для предприятий водоснабжения с участием частных инвесторов до 1% и упростить порядок размещения социальных заказов и отбора частных партнеров.