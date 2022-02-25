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"Мы снова спасаем Европу" - Мухин о военной операции на Украине
"Мы снова спасаем Европу" - Мухин о военной операции на Украине
Европейские страны никогда не поблагодарят Россию, но прекрасно понимают, что сейчас она спасает их от нацизма, считает политолог Алексей Мухин.
2022-02-25T16:58+0500
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Ситуация на Украине напоминает поведение Германии в 30-х годах прошлого века, и по сути Россия сейчас спасает всю Западную Европу от повторения нацистской катастрофы. Такое мнение в интервью Sputnik высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Президент Украины Зеленский заявил, что готов пойти на переговоры с Россией о нейтральном статусе Украины, если получит гарантии безопасности. Впрочем, как считает наш гость, садиться за стол переговоров с Москвой Киеву нужно было намного раньше.Есть ли у Зеленского шанс договориться с Россией? Как долго продержится украинская власть? Когда Россия накажет украинских военных преступников? Обо всем этом – в полной версии интервью на Youtube-канале Sputnik на русском.
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украина, европа, видео

"Мы снова спасаем Европу" - Мухин о военной операции на Украине

16:58 25.02.2022
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Европейские страны никогда не поблагодарят Россию, но прекрасно понимают, что сейчас она спасает их от нацизма, считает политолог Алексей Мухин.
Ситуация на Украине напоминает поведение Германии в 30-х годах прошлого века, и по сути Россия сейчас спасает всю Западную Европу от повторения нацистской катастрофы. Такое мнение в интервью Sputnik высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
"Слава Богу, Россия не допустила разрастания вооруженного конфликта в центре Европы до глобального масштаба. И сейчас она, по сути, оказывает услугу Европе. Они в этом сознаться не хотят и спасибо точно не скажут, но тем не менее, здравомыслящие политики в Европе понимают, что сейчас происходит. Россия фактически ведет миротворческую, гуманитарную миссию", - считает эксперт.
Президент Украины Зеленский заявил, что готов пойти на переговоры с Россией о нейтральном статусе Украины, если получит гарантии безопасности. Впрочем, как считает наш гость, садиться за стол переговоров с Москвой Киеву нужно было намного раньше.
Есть ли у Зеленского шанс договориться с Россией? Как долго продержится украинская власть? Когда Россия накажет украинских военных преступников? Обо всем этом – в полной версии интервью на Youtube-канале Sputnik на русском.
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