https://uz.sputniknews.ru/20220225/my-snova-spasaem-evropu---muxin-o-voennoy-operatsii-na-ukraine-22985619.html

"Мы снова спасаем Европу" - Мухин о военной операции на Украине

"Мы снова спасаем Европу" - Мухин о военной операции на Украине

Европейские страны никогда не поблагодарят Россию, но прекрасно понимают, что сейчас она спасает их от нацизма, считает политолог Алексей Мухин.

2022-02-25T16:58+0500

2022-02-25T16:58+0500

2022-02-25T16:58+0500

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украина

европа

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Ситуация на Украине напоминает поведение Германии в 30-х годах прошлого века, и по сути Россия сейчас спасает всю Западную Европу от повторения нацистской катастрофы. Такое мнение в интервью Sputnik высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Президент Украины Зеленский заявил, что готов пойти на переговоры с Россией о нейтральном статусе Украины, если получит гарантии безопасности. Впрочем, как считает наш гость, садиться за стол переговоров с Москвой Киеву нужно было намного раньше.Есть ли у Зеленского шанс договориться с Россией? Как долго продержится украинская власть? Когда Россия накажет украинских военных преступников? Обо всем этом – в полной версии интервью на Youtube-канале Sputnik на русском.

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украина, европа, видео