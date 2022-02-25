https://uz.sputniknews.ru/20220225/pomogayte-nashim---jitel-lenoblasti-v-podderjku-donbassa---eksklyuziv-22987609.html
"Помогайте нашим" - житель Ленобласти в поддержку Донбасса - эксклюзив
"Помогайте нашим" - житель Ленобласти в поддержку Донбасса - эксклюзив
Член совета при губернаторе Ленинградской области высказался в поддержку жителей ДНР и ЛНР и российской спецоперации в Украине.
2022-02-25T18:00+0500
2022-02-25T18:00+0500
2022-02-25T18:00+0500
видео
ленинградская область
донбасс
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Житель Ленинградской области выступил в поддержку Донбасса и спецоперации России.Владимиров, который сейчас помогает эвакуированным из прифронтовых районов Донецка, поддержал жителей ЛНР и ДНР. Полностью заявление смотрите на Youtube-канале Sputnik на русском.
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ленинградская область, донбасс, видео
"Помогайте нашим" - житель Ленобласти в поддержку Донбасса - эксклюзив
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Член совета при губернаторе Ленинградской области высказался в поддержку жителей ДНР и ЛНР и российской спецоперации в Украине.
Житель Ленинградской области выступил в поддержку Донбасса и спецоперации России.
"Миротворческая миссия, которая сейчас проводится, была неизбежна", – заявил Telegram-каналу "Донбасс решает" член совета при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров, говоря о российской спецоперации по защите Донбасса.
Владимиров, который сейчас помогает эвакуированным из прифронтовых районов Донецка, поддержал жителей ЛНР и ДНР. Полностью заявление смотрите на Youtube-канале Sputnik на русском
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