https://uz.sputniknews.ru/20220225/sosnovskiy-sekundomer-zelenskogo-podoshel-k-nulyu-ego-vremya-vyshlo-22991918.html

Сосновский: секундомер Зеленского подошел к нулю, его время вышло

Сосновский: секундомер Зеленского подошел к нулю, его время вышло

Может ли Зеленский сбежать из Украины? Чем Россия может ответить на антироссийские санкции? Об этом мы поговорили с журналистом и политологом Александром Сосновским.

2022-02-25T22:30+0500

2022-02-25T22:30+0500

2022-02-25T22:30+0500

видео

украина

владимир зеленский

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Уже второй день Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите Донбасса. Одной из целей Москвы, как заявили в российском МИД, является привлечение к ответственности марионеточного украинского режима за его преступления. В интервью Sputnik политолог, главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский заявил, что время Зеленского вышло."Я не понимаю, почему сейчас звучат такого рода заявления со стороны Украины, со стороны Зеленского. То ли потому, что он понял, что везде подгорает, что не сегодня - завтра вообще будет стоять вопрос, президент ли он этой страны, и вообще кто он на самом деле... То время, которое было ему дано на раздумья и переговоры, он уже использовал полностью", - заявил эксперт.Что может предложить Зеленский, кто может помочь ему сбежать из Украины? Почему Запад впадает в ступор, слыша о денацификации Украины? Чем Россия может ответить на антироссийские санкции? Ответы на эти вопросы смотрите в эксклюзивном интервью на Youtube-канале Sputnik на русском.

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украина, владимир зеленский, видео