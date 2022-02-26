Фото: ресторан ужасов в Эр-Рияде

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Одно из самых необычных заведений в мире — ресторан Shadows в столице Саудовской Аравии. Все здесь — от интерьера до "униформы" сотрудников — выполнено по мотивам фильмов ужасов. Загляните в "Тени" вместе с фотокорреспондентом Sputnik.