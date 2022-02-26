Фото: ресторан ужасов в Эр-Рияде

В необычном ресторане интерьер выполнен в стиле фильмов ужасов.
© REUTERS / Ahmed Yosri
Полуистлевшие зомби, злобные клоуны, жестокие демоны — актеры в тематических костюмах "развлекают" посетителей.
Полуистлевшие зомби, злобные клоуны, жестокие демоны — актеры в тематических костюмах "развлекают" посетителей.
Здесь продумано все до мельчайших деталей интерьера.
Можно насладиться ужином в компании зомби.
"Посуда" в ресторане соответствующая.
Зомби или злобный лич — можно выбрать компаньона для застолья.
Романтический ужин с мертвецами — впечатление на всю оставшуюся жизнь.