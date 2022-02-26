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Фото: ресторан ужасов в Эр-Рияде
Фото: ресторан ужасов в Эр-Рияде
Одно из самых необычных заведений в мире - ресторан "Shadows" в столице Саудовской Аравии. Все здесь - от интерьера до "униформы" сотрудников - выполнено по мотивам фильмов ужасов.
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фото
ресторан
саудовская аравия
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фото, ресторан, саудовская аравия

Фото: ресторан ужасов в Эр-Рияде

22:00 26.02.2022
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Одно из самых необычных заведений в мире — ресторан Shadows в столице Саудовской Аравии. Все здесь — от интерьера до "униформы" сотрудников — выполнено по мотивам фильмов ужасов. Загляните в "Тени" вместе с фотокорреспондентом Sputnik.
© REUTERS / Ahmed Yosri

В необычном ресторане интерьер выполнен в стиле фильмов ужасов.

В необычном ресторане интерьер выполнен в стиле фильмов ужасов. - Sputnik Узбекистан
1/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

В необычном ресторане интерьер выполнен в стиле фильмов ужасов.

© REUTERS / Ahmed Yosri

Полуистлевшие зомби, злобные клоуны, жестокие демоны — актеры в тематических костюмах "развлекают" посетителей.

Полуистлевшие зомби, злобные клоуны, жестокие демоны — актеры в тематических костюмах &quot;развлекают&quot; посетителей. - Sputnik Узбекистан
2/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

Полуистлевшие зомби, злобные клоуны, жестокие демоны — актеры в тематических костюмах "развлекают" посетителей.

© REUTERS / Ahmed Yosri

Здесь продумано все до мельчайших деталей интерьера.

Здесь продумано все до мельчайших деталей интерьера. - Sputnik Узбекистан
3/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

Здесь продумано все до мельчайших деталей интерьера.

© REUTERS / Ahmed Yosri

Можно насладиться ужином в компании зомби.

Можно насладиться ужином в компании зомби. - Sputnik Узбекистан
4/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

Можно насладиться ужином в компании зомби.

© REUTERS / Ahmed Yosri

"Посуда" в ресторане соответствующая.

&quot;Посуда&quot; в ресторане соответствующая. - Sputnik Узбекистан
5/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

"Посуда" в ресторане соответствующая.

© REUTERS / Ahmed Yosri

Зомби или злобный лич — можно выбрать компаньона для застолья.

Зомби или злобный лич — можно выбрать компаньона для застолья. - Sputnik Узбекистан
6/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

Зомби или злобный лич — можно выбрать компаньона для застолья.

© REUTERS / Ahmed Yosri

Романтический ужин с мертвецами — впечатление на всю оставшуюся жизнь.

Романтический ужин с мертвецами — впечатление на всю оставшуюся жизнь. - Sputnik Узбекистан
7/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

Романтический ужин с мертвецами — впечатление на всю оставшуюся жизнь.

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