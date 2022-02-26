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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Диетологи назвали лучшее время для кофе
Диетологи назвали лучшее время для кофе
Врачи рассказали, в какое время нужно пить кофе, чтобы он приносил максимальную пользу организму
2022-02-26T09:00+0500
2022-02-26T09:54+0500
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кофе
врачи
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Чашка кофе, выпитая с утра, поможет запустить обмен веществ и даже сбросить вес – к такому выводу пришли американские диетологи, пишет Lenta.ru.Специалисты рекомендуют сразу после пробуждения выпивать стакан воды с лимонным соком, а через 30 минут — чашку кофе вместе с завтраком. Отмечается, что вода с лимоном создаст правильную щелочную среду в желудке, а кофе не только придаст бодрости, но и поможет снизить ощущение голода. При этом специалисты рекомендуют пить черный кофе без сахара. Ученые советуют получать калории вместе с полезными элементами из нормальной пищи, а очень сладкий кофе — это просто пустые калории. Также эксперты не советуют употреблять кофе для подавления аппетита в течение дня и советуют питаться регулярно и сбалансированно.Читайте также: Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак
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кофе, врачи

Диетологи назвали лучшее время для кофе

09:00 26.02.2022 (обновлено: 09:54 26.02.2022)
CC0 / pixabay / Чашка кофе
Чашка кофе - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.02.2022
CC0 / pixabay /
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Врачи рассказали, в какое время нужно пить кофе, чтобы он приносил максимальную пользу организму
Чашка кофе, выпитая с утра, поможет запустить обмен веществ и даже сбросить вес – к такому выводу пришли американские диетологи, пишет Lenta.ru.
Специалисты рекомендуют сразу после пробуждения выпивать стакан воды с лимонным соком, а через 30 минут — чашку кофе вместе с завтраком. Отмечается, что вода с лимоном создаст правильную щелочную среду в желудке, а кофе не только придаст бодрости, но и поможет снизить ощущение голода.
При этом специалисты рекомендуют пить черный кофе без сахара. Ученые советуют получать калории вместе с полезными элементами из нормальной пищи, а очень сладкий кофе — это просто пустые калории. Также эксперты не советуют употреблять кофе для подавления аппетита в течение дня и советуют питаться регулярно и сбалансированно.
Читайте также: Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак
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