Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220224/kak-prigotovit-neobychnuyu-rozovuyu-kashu-na-zavtrak--retsept-22928657.html
Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак – рецепт
Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак – рецепт
С наступлением весны вопрос приготовление вкусного, полезного и невероятно аппетитного завтрака решается гораздо легче. Телеповар подсказал самый легкий и быстрый рецепт приготовления необычной манной каши.
2022-02-24T07:01+0500
2022-02-24T09:38+0500
это интересно
шеф-повар
рецепт
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/17/22928549_0:230:3218:2040_1920x0_80_0_0_0bc868848da54007692f1adc5986ed92.jpg
Телеповар Александр Белькович поделился рецептом вкусной манной каши розового цвета. Блюдо готовится очень быстро и выглядит очень аппетитно.Ингредиенты на четыре порции:Приготовление:"Смотрите, какой цвет получается: розовый! И с ароматом кокоса. Невероятно!" — оценил блюдо телеповар.Читайте также:Чем удивить настоящего мужчину — рецепты грузинской кухни &gt;&gt;Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/17/22928549_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_1fd5e5569304d9734cc2bb5450c9f51c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шеф-повар, рецепт, еда

Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак – рецепт

07:01 24.02.2022 (обновлено: 09:38 24.02.2022)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАгропромышленная выставка "Кубанская ярмарка-2020"
Агропромышленная выставка Кубанская ярмарка-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
С наступлением весны вопрос приготовление вкусного, полезного и невероятно аппетитного завтрака решается гораздо легче. Все продукты так и манят своим свежим ароматом. Телеповар подсказал самый легкий и быстрый рецепт приготовления необычной манной каши.
Телеповар Александр Белькович поделился рецептом вкусной манной каши розового цвета. Блюдо готовится очень быстро и выглядит очень аппетитно.

Ингредиенты на четыре порции:

крупа манная — 150 г;
масло сливочное — 30 г;
малина замороженная — 200 г;
молоко — 800 г;
сахар — 30 г;
стружка кокосовая — 25 г.

Приготовление:

1.
Греем молоко в сотейнике, но не кипятим, закидываем манную крупу и кокосовую стружку;
2.
Вымешиваем и греем до тех, пока крупа не заварится, добавляем малину, сахар, соль по вкусу;
3.
Доводим до готовности и в конце добавляем сливочное масло, хорошо вымешиваем и подаем с ягодами малины.
"Смотрите, какой цвет получается: розовый! И с ароматом кокоса. Невероятно!" — оценил блюдо телеповар.
Читайте также:
Чем удивить настоящего мужчину — рецепты грузинской кухни >>
Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала