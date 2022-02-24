https://uz.sputniknews.ru/20220224/kak-prigotovit-neobychnuyu-rozovuyu-kashu-na-zavtrak--retsept-22928657.html
Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак – рецепт
Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак – рецепт
С наступлением весны вопрос приготовление вкусного, полезного и невероятно аппетитного завтрака решается гораздо легче. Телеповар подсказал самый легкий и быстрый рецепт приготовления необычной манной каши.
2022-02-24T07:01+0500
2022-02-24T07:01+0500
2022-02-24T09:38+0500
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Телеповар Александр Белькович поделился рецептом вкусной манной каши розового цвета. Блюдо готовится очень быстро и выглядит очень аппетитно.Ингредиенты на четыре порции:Приготовление:"Смотрите, какой цвет получается: розовый! И с ароматом кокоса. Невероятно!" — оценил блюдо телеповар.Читайте также:Чем удивить настоящего мужчину — рецепты грузинской кухни >>Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта >>
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шеф-повар, рецепт, еда
Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак – рецепт
07:01 24.02.2022 (обновлено: 09:38 24.02.2022) Подписаться на
С наступлением весны вопрос приготовление вкусного, полезного и невероятно аппетитного завтрака решается гораздо легче. Все продукты так и манят своим свежим ароматом. Телеповар подсказал самый легкий и быстрый рецепт приготовления необычной манной каши.
Телеповар Александр Белькович поделился рецептом вкусной манной каши розового цвета. Блюдо готовится очень быстро и выглядит очень аппетитно.
Ингредиенты на четыре порции:
малина замороженная — 200 г;
стружка кокосовая — 25 г.
Приготовление:
1.
Греем молоко в сотейнике, но не кипятим, закидываем манную крупу и кокосовую стружку;
2.
Вымешиваем и греем до тех, пока крупа не заварится, добавляем малину, сахар, соль по вкусу;
3.
Доводим до готовности и в конце добавляем сливочное масло, хорошо вымешиваем и подаем с ягодами малины.
"Смотрите, какой цвет получается: розовый! И с ароматом кокоса. Невероятно!" — оценил блюдо телеповар.