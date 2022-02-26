https://uz.sputniknews.ru/20220226/rossiyskie-telekanaly-vyshli-iz-evropeyskogo-veschatelnogo-soyuza-23001131.html
Российские телеканалы вышли из Европейского Вещательного Союза
Российские телеканалы вышли из Европейского Вещательного Союза
Россия сделала ответный шаг на свое отстранение от участия в конкурсе "Евровидение-2022", назвав действия Европейского Вещательного Союза "неуместным политическим жертвоприношением".
2022-02-26T20:09+0500
2022-02-26T20:09+0500
2022-02-26T20:09+0500
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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Первый канал, ВГТРК и Радио дом “Останкино” объявили о выходе из Европейского Вещательного Союза (ЕВС) после отстранения России от участия в песенном конкурсе “Евровидение-2022”.Как поясняется в заявлении телеканалов, это ответный шаг на “неуместное политическое жертвоприношение” на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус.Российские медиа в своем заявлении напомнили, что отстранение России – последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с “Евровидением”.Так в 2016 году победу одержала песня “1944”, являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь (“Я научу тебя”), сославшись как раз на политику.Отмечается, что ЕВС "превратилось в клуб, участники которого находятся в неравных условиях". Вещатели посчитали невозможным оставаться в нем дальше, следует из заявления.
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телеканал, конкурс, евровидение
Российские телеканалы вышли из Европейского Вещательного Союза
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Российские телеканалы вышли из Европейского Вещательного Союза в качестве ответного шага на отстранение России от участия в конкурсе "Евровидение-2022".
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Первый канал, ВГТРК и Радио дом “Останкино” объявили о выходе из Европейского Вещательного Союза (ЕВС) после отстранения России от участия в песенном конкурсе “Евровидение-2022”.
Как поясняется в заявлении телеканалов, это ответный шаг на “неуместное политическое жертвоприношение” на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус.
“Первый канал, ВГТРК и Радио дом “Останкино” объявляют о выходе из Европейского Вещательного Союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни “Евровидение-2022”, — говорится в заявлении.
Российские медиа в своем заявлении напомнили, что отстранение России – последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с “Евровидением”.
Так в 2016 году победу одержала песня “1944”, являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь (“Я научу тебя”), сославшись как раз на политику.
“Это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина "политика" организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно. Исполняя волю Евросоюза, при том что половина членов ЕВС в него не входит”, — следует из заявления.
Отмечается, что ЕВС "превратилось в клуб, участники которого находятся в неравных условиях". Вещатели посчитали невозможным оставаться в нем дальше, следует из заявления.