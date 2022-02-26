https://uz.sputniknews.ru/20220226/rossiyskie-telekanaly-vyshli-iz-evropeyskogo-veschatelnogo-soyuza-23001131.html

Российские телеканалы вышли из Европейского Вещательного Союза

Российские телеканалы вышли из Европейского Вещательного Союза

Россия сделала ответный шаг на свое отстранение от участия в конкурсе "Евровидение-2022", назвав действия Европейского Вещательного Союза "неуместным политическим жертвоприношением".

2022-02-26T20:09+0500

2022-02-26T20:09+0500

2022-02-26T20:09+0500

россия

телеканал

конкурс

евровидение

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Первый канал, ВГТРК и Радио дом “Останкино” объявили о выходе из Европейского Вещательного Союза (ЕВС) после отстранения России от участия в песенном конкурсе “Евровидение-2022”.Как поясняется в заявлении телеканалов, это ответный шаг на “неуместное политическое жертвоприношение” на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус.Российские медиа в своем заявлении напомнили, что отстранение России – последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с “Евровидением”.Так в 2016 году победу одержала песня “1944”, являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь (“Я научу тебя”), сославшись как раз на политику.Отмечается, что ЕВС "превратилось в клуб, участники которого находятся в неравных условиях". Вещатели посчитали невозможным оставаться в нем дальше, следует из заявления.

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телеканал, конкурс, евровидение