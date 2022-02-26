https://uz.sputniknews.ru/20220226/skonchalsya-geroy-uzbekistana-ibroxim-fayzullaev-22993993.html

Скончался Герой Узбекистана Иброхим Файзуллаев

Скончался Герой Узбекистана Иброхим Файзуллаев

Свои соболезнования выразил глава государства Шавкат Мирзиёев, а также председатель Сената Танзила Нарбаева, премьер-министр Абдулла Арипов и другие официальные лица.

2022-02-26T10:25+0500

2022-02-26T10:25+0500

2022-02-26T10:25+0500

общество

скончался

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Накануне в возрасте 89 лет ушел из жизни Герой Узбекистана, известный агроном Иброхим Файзуллаев. Свои соболезнования выразил глава государства Шавкат Мирзиёев, а также председатель Сената Танзила Нарбаева, премьер-министр Абдулла Арипов и другие официальные лица. Об этом сообщает УзА.Файзуллаев родился 25 августа 1933 года в Денауском районе Сурхандарьинской области. Свою трудовую деятельность он начал рядовым работником в колхозе в 1949-м. Позже получил специальность агронома в Самаркандском сельскохозяйственном институте. Затем он стал главным агрономом управления сельского и водного хозяйства Сурхандарьинской области.Иброхим Файзуллаев внес большой вклад в развитие фермерства Узбекистана. Он также провел необходимые реформы в сфере сельского хозяйства страны для улучшения условий жизни населения.Кроме того, Файзуллаев активно участвовал в общественно-политической жизни республики - он являлся депутатом Олий Мажлиса.В 1993 году Иброхим Файзуллаев стал "Заслуженным работником сельского хозяйства Республики Узбекистан", а в 1996-м получил звание "Герой Узбекистана".

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скончался