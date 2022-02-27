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Ситуация на польско-украинской границе - фото
Ситуация на польско-украинской границе - фото
После начала специальной военной операции России на Украине местные жители массово пытаются покинуть страну - в основном, через украинско-польскую границу. Ситуация на пропускных пунктах - в фотоподборке Sputnik.
2022-02-27T22:00+0500
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фото, украина, польша

Ситуация на польско-украинской границе - фото

22:00 27.02.2022
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После начала специальной военной операции России на Украине местные жители массово пытаются покинуть страну - в основном, через украинско-польскую границу. Ситуация на пропускных пунктах - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Польши на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов.
Жители Польши на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Жители Польши на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка.
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Перейти в фотобанк
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Перейти в фотобанк
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Польши на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов.
Жители Польши на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Перейти в фотобанк
Жители Польши на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Перейти в фотобанк
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Перейти в фотобанк
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Перейти в фотобанк
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкМужчины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов.
Мужчины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
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Мужчины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
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