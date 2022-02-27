Ситуация на польско-украинской границе - фото

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Польши на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов.
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Жители Польши на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка.
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Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Польши на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов.
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Жители Польши на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкМужчины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов.
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Мужчины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе.