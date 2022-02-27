https://uz.sputniknews.ru/20220227/eksport-kojevenno-obuvnoy-produktsii-uvelichitsya-v-26-raza-23004392.html

Экспорт кожевенно-обувной продукции увеличится в 2,6 раза

Экспорт кожевенно-обувной продукции увеличится в 2,6 раза

Специалисты кожевенно-обувной отрасли будут проходить обучение и переподготовку в Москве и Санкт-Петербурге.

2022-02-27T11:08+0500

2022-02-27T11:08+0500

2022-02-27T11:08+0500

общество

обувь

экспорт

обучение

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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Президент подписал постановление, которое предусматривает меры по поддержке производства готовой обуви и меховых изделий.В частности, власти планируют увеличить экспорт кожевенно¬обувной продукции, изделий из шерсти и меха в 2,8 раза до 2026 года.Для этого создадут малые промышленные зоны (МПЗ), специализирующиеся на переработке кожи и на производстве готовой обуви и меховых изделий.Финансирование инвестпроектов отраслиНа обеспечение МПЗ внешними инженерно-коммуникационными сетями из госбюджета выделят 90 млрд сумов.Дополнительные расходы на строительство и ремонт внешней инфраструктуры покрываются:· электрические и газовые сети - за счет собственных средств АО "Региональные электрические сети" и его региональных филиалов и АО "Худудгазтаъминот";· водопровод и канализация, автомобильные дороги - за счет дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов областей на основании решений соответственно Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и Кенгашей народных депутатов областей.Наряду с этим банки открывают кредитную линию на общую сумму $60 млн. При этом кредиты выделяют субъектам предпринимательства на закупку нового современного оборудования и технологий на срок до 7 лет, включая льготный период 3 года, по ставке 5% процентов годовых.Льготы и преференцииС 1 апреля 2022 года по 1 января 2025 года социальный налог по ставке 1% установлен для производителей:· в валовой выручке по итогам отчетного периода которых доля поступлений от производства детской, женской и спортивной обуви, искусственной (эко) кожи, фурнитуры, обувных форм и подошв составила не менее 60%;· в общем объеме валовой выручки которых объем поступлений от экспорта обуви, кожгалантерейной продукции и меховых изделий составил 80%.Продлеваются с 1 января 2023 года до 1 января 2026 года льготы по налогам и таможенным платежам, предусмотренные для предприятий кожевенно-обувной и меховой промышленности и организаций, занимающихся убоем и переработкой кожи крупного рогатого скота.Также предусмотрено покрытие 50% расходов, связанных с оплатой труда специалистов-дизайнеров, технологов и маркетологов, привлекаемых из-за рубежа предприятиями кожевенно¬обувной и меховой отраслей, однако не превышающей размера в эквиваленте $1 000 для предприятий, расположенных в городе Ташкенте, $2 000 - расположенных в других регионах республики.Для стимулирования переработки кожи гражданам разрешено в качестве самозанятых лиц заниматься сбором и заготовкой кожевенного сырья. Кроме того, в густонаселенных махаллях создадут компактные мобильные службы по убою и сбору кожевенного сырья крупного рогатого скота.В Узбекистане два раза в год будет проходить Международная выставка-ярмарка кожи, обуви и мехов "UzCharmExpo".Власти также планируют привлекать образовательные гранты, проводить образовательные программы для подготовки и переподготовки специалистов для кожевенно-обувной отрасли в Российском государственном университете имени А.Н. Косыгина (по направлению "Технологии. Дизайн. Искусство"), Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна Российской Федерации.

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обувь, экспорт, обучение