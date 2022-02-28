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В Токио придумали необычный способ защиты от COVID-19 - фото
В Токио придумали необычный способ защиты от COVID-19 - фото
Администрация одного из отелей в Токио придумала оригинальное средство защиты от коронавируса, с помощью которого люди могут спокойно ходить в рестораны. Подробности - в фотоленте Sputnik.
2022-02-28T22:50+0500
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фото
токио
коронавирус covid-19
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фото, токио, коронавирус covid-19

В Токио придумали необычный способ защиты от COVID-19 - фото

22:50 28.02.2022
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Администрация одного из отелей в Токио придумала оригинальное средство защиты от коронавируса, с помощью которого люди могут спокойно ходить в рестораны. Подробности - в фотоленте Sputnik.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

В ресторане отеля Hoshinoya Tokyo недавно появились необычные конструкции над столиками. Выглядят они как прозрачные перегородки в форме традиционных бумажных фонариков.

В ресторане отеля Hoshinoya Tokyo недавно появились необычные конструкции над столиками. Выглядят они как прозрачные перегородки в форме традиционных бумажных фонариков. - Sputnik Узбекистан
1/10
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

В ресторане отеля Hoshinoya Tokyo недавно появились необычные конструкции над столиками. Выглядят они как прозрачные перегородки в форме традиционных бумажных фонариков.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Администрация отеля считает, что эти перегородки позволят посетителям наслаждаться походом в ресторан и не бояться заболеть коронавирусом.

Администрация отеля считает, что эти перегородки позволят посетителям наслаждаться походом в ресторан и не бояться заболеть коронавирусом. - Sputnik Узбекистан
2/10
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Администрация отеля считает, что эти перегородки позволят посетителям наслаждаться походом в ресторан и не бояться заболеть коронавирусом.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Новую услугу назвали "Ужин в фонаре". Стоит она 30 тысяч иен, или 260 долларов.

Новую услугу назвали &quot;Ужин в фонаре&quot;. Стоит она 30 тысяч иен, или 260 долларов. - Sputnik Узбекистан
3/10
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Новую услугу назвали "Ужин в фонаре". Стоит она 30 тысяч иен, или 260 долларов.

© AFP 2022 / Philip Fong

Сотрудница отеля Hoshinoya Tokyo смотрит вверх через фонарь во время демонстрации сервиса.

Сотрудница отеля Hoshinoya Tokyo смотрит вверх через фонарь во время демонстрации сервиса. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AFP 2022 / Philip Fong

Сотрудница отеля Hoshinoya Tokyo смотрит вверх через фонарь во время демонстрации сервиса.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Фонари изготовил магазин в Киото Kojima Shoten.

Фонари изготовил магазин в Киото Kojima Shoten. - Sputnik Узбекистан
5/10
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Фонари изготовил магазин в Киото Kojima Shoten.

© AFP 2022 / Philip Fong

По замыслу дизайнеров, фонарь позволяет отказаться от надоевших всем масок и спокойно ужинать.

По замыслу дизайнеров, фонарь позволяет отказаться от надоевших всем масок и спокойно ужинать. - Sputnik Узбекистан
6/10
© AFP 2022 / Philip Fong

По замыслу дизайнеров, фонарь позволяет отказаться от надоевших всем масок и спокойно ужинать.

© AFP 2022 / Philip Fong

Получается, что человеку ничего не мешает есть - руки тоже свободны, фонарь закрывает лишь лицо человека.

Получается, что человеку ничего не мешает есть - руки тоже свободны, фонарь закрывает лишь лицо человека. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AFP 2022 / Philip Fong

Получается, что человеку ничего не мешает есть - руки тоже свободны, фонарь закрывает лишь лицо человека.

© AFP 2022 / Philip Fong

Например, так выглядит мероприятие для СМИ 28 февраля.

Например, так выглядит мероприятие для СМИ 28 февраля. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AFP 2022 / Philip Fong

Например, так выглядит мероприятие для СМИ 28 февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Персонал отеля объясняет, как пользоваться фонарем.

Персонал отеля объясняет, как пользоваться фонарем. - Sputnik Узбекистан
9/10
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Персонал отеля объясняет, как пользоваться фонарем.

© AFP 2022 / Philip Fong

Приживется ли в Японии новая практика? Покажет время.

Приживется ли в Японии новая практика? Покажет время. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AFP 2022 / Philip Fong

Приживется ли в Японии новая практика? Покажет время.

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