В Токио придумали необычный способ защиты от COVID-19 - фото

В ресторане отеля Hoshinoya Tokyo недавно появились необычные конструкции над столиками. Выглядят они как прозрачные перегородки в форме традиционных бумажных фонариков.
В ресторане отеля Hoshinoya Tokyo недавно появились необычные конструкции над столиками. Выглядят они как прозрачные перегородки в форме традиционных бумажных фонариков.
Администрация отеля считает, что эти перегородки позволят посетителям наслаждаться походом в ресторан и не бояться заболеть коронавирусом.
Администрация отеля считает, что эти перегородки позволят посетителям наслаждаться походом в ресторан и не бояться заболеть коронавирусом.
Новую услугу назвали "Ужин в фонаре". Стоит она 30 тысяч иен, или 260 долларов.
Новую услугу назвали "Ужин в фонаре". Стоит она 30 тысяч иен, или 260 долларов.
Сотрудница отеля Hoshinoya Tokyo смотрит вверх через фонарь во время демонстрации сервиса.
Сотрудница отеля Hoshinoya Tokyo смотрит вверх через фонарь во время демонстрации сервиса.
Фонари изготовил магазин в Киото Kojima Shoten.
По замыслу дизайнеров, фонарь позволяет отказаться от надоевших всем масок и спокойно ужинать.
По замыслу дизайнеров, фонарь позволяет отказаться от надоевших всем масок и спокойно ужинать.
Получается, что человеку ничего не мешает есть - руки тоже свободны, фонарь закрывает лишь лицо человека.
Получается, что человеку ничего не мешает есть - руки тоже свободны, фонарь закрывает лишь лицо человека.
Например, так выглядит мероприятие для СМИ 28 февраля.
Например, так выглядит мероприятие для СМИ 28 февраля.
Персонал отеля объясняет, как пользоваться фонарем.
Приживется ли в Японии новая практика? Покажет время.
Приживется ли в Японии новая практика? Покажет время.