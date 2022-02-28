В Токио придумали необычный способ защиты от COVID-19 - фото

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Администрация одного из отелей в Токио придумала оригинальное средство защиты от коронавируса, с помощью которого люди могут спокойно ходить в рестораны. Подробности - в фотоленте Sputnik.