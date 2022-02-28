Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220228/chem-kofe-polezen-dlya-mujchin-i-jenschin-22262844.html
Как кофе влияет на организм женщины
Как кофе влияет на организм женщины
Эксперт рассказал о пользе и вреде кофе, а также о том, кому пить этот напиток нельзя категорически.
2022-02-28T07:00+0500
2022-02-28T07:00+0500
это интересно
кофе
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/13/16044400_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_c9422f549bb9bce96e3082f8713b1cc8.jpg
Кофе — это напиток из обжаренных и перемолотых зерен кофейного дерева. Он считается одним из самых популярных напитков во всем мире. Как сообщает РИА Новости, в состав кофейных зерен входит около 70 биологически активных компонентов, в том числе кофеин, около 30 органических кислот, витамины группы В, а также фолаты, калий, марганец, магний и фосфор. Кофе также богат антиоксидантами.Полезные свойстваПо данным исследования, опубликованным в в JAMA Internal Medicine, британцы среднего возраста, которые умеренно употребляли кофе, умирали на 10-15% реже. Другое исследование доказало, что кофе снижает риск некоторых видов рака.Кроме того, регулярное употребление кофейного напитка снижает воспалительные процессы в организме и позволяет органам дольше оставаться здоровыми, а при гипотонии помогает повысить давление.По словам эксперта, у напитка есть ряд преимуществ:За счет содержания кофеина, теанина и других веществ напиток может оказывать благотворное влияние на организм мужчины. Например, повышать потенцию и ускорять рост мышц.Для женщин он полезен благодаря своей способности поддерживать красоту волос, кожи и ногтей. Также кофе может минимизировать частоту приступов головной боли.Вред и противопоказанияОднако большое количество кофе может принести вред организму. В частности, кофе вымывает кальций и влияет на состояние костей.Также по словам специалиста, противопоказаниями для употребления напитка являются:Кроме этого, кофе вреден людям с психическими расстройствами, потому что может провоцировать тревогу, нервное возбуждение и даже панические атаки.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/13/16044400_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_e1790176767282f82be842adf4f11b7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кофе, мнение эксперта

Как кофе влияет на организм женщины

07:00 28.02.2022
CC0 / Pixabay / Кофейные зерна в чашке
Кофейные зерна в чашке - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2022
CC0 / Pixabay /
Подписаться наGoogle news
Эксперт рассказал о пользе и вреде кофе, а также о том, кому пить этот напиток нельзя категорически.
Кофе — это напиток из обжаренных и перемолотых зерен кофейного дерева. Он считается одним из самых популярных напитков во всем мире. Как сообщает РИА Новости, в состав кофейных зерен входит около 70 биологически активных компонентов, в том числе кофеин, около 30 органических кислот, витамины группы В, а также фолаты, калий, марганец, магний и фосфор. Кофе также богат антиоксидантами.

Полезные свойства

По данным исследования, опубликованным в в JAMA Internal Medicine, британцы среднего возраста, которые умеренно употребляли кофе, умирали на 10-15% реже. Другое исследование доказало, что кофе снижает риск некоторых видов рака.
Кроме того, регулярное употребление кофейного напитка снижает воспалительные процессы в организме и позволяет органам дольше оставаться здоровыми, а при гипотонии помогает повысить давление.
"Молотый свежезаваренный кофе отлично вписывается в разные протоколы питания, особенно те, что направлены на снижение веса", — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — Умеренное потребление кофеина, от одной до четырех чашек кофе в день, помогает сосредоточиться и улучшает умственную активность. Под "чашкой" подразумевается 100 мл".
По словам эксперта, у напитка есть ряд преимуществ:
Кофе содержит магний и калий, которые помогают человеческому организму использовать инсулин, регулируя уровень сахара в крови и уменьшая тягу к сладким лакомствам и закускам.
Кофеин способствует расщеплению жира и использованию его в качестве топлива для тренировок, что особенно актуально для мужчин.
Кофе содержит много антиоксидантов, которые защищают организм от свободных радикалов.
Кофеин снижает чувствительность к инсулину и толерантность к глюкозе, что уменьшает риск развития диабета второго типа.
Некоторые исследования показывают благоприятный эффект от кофе при болезнях Паркинсона и Альцгеймера, так как он стимулирует определенные участки головного мозга.
Кофе улучшает настроение и помогает бороться с депрессией за счет стимуляции центральной нервной системы и увеличения выработки нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин и норадреналин.
За счет содержания кофеина, теанина и других веществ напиток может оказывать благотворное влияние на организм мужчины. Например, повышать потенцию и ускорять рост мышц.
Для женщин он полезен благодаря своей способности поддерживать красоту волос, кожи и ногтей. Также кофе может минимизировать частоту приступов головной боли.

Вред и противопоказания

Однако большое количество кофе может принести вред организму. В частности, кофе вымывает кальций и влияет на состояние костей.
"В кофе плохого качества может быть много примесей, которые способны вызвать тошноту, головную боль или общее плохое самочувствие, — добавила эксперт. — Также он может провоцировать бессонницу и беспокойство. Если у вас высокий уровень холестерина, то лучше выбрать фильтрованный кофе".
Также по словам специалиста, противопоказаниями для употребления напитка являются:
проблемы с желудком;
беременность;
заболевания сердечно-сосудистой системы;
детский возраст;
гипертония;
болезни нервной системы;
бессонница и т.д.
Кроме этого, кофе вреден людям с психическими расстройствами, потому что может провоцировать тревогу, нервное возбуждение и даже панические атаки.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала