https://uz.sputniknews.ru/20220228/deti-bejentsev-iz-donbassa-budut-uchitsya-v-podmoskovnyx-shkolax-23026523.html

Дети беженцев из Донбасса будут учиться в подмосковных школах

Дети беженцев из Донбасса будут учиться в подмосковных школах

В Совете Федерации рассказали, когда дети из ДНР и ЛНР пойдут в школы Подмосковья, и как они будут учиться.

2022-02-28T16:58+0500

2022-02-28T16:58+0500

2022-02-28T16:58+0500

специальная военная операция россии в донбассе

дети

донбасс

школы

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Дети беженцев из Донецкой и Луганской народных республик будут ходить на занятия в школы московской области с понедельника.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко."Мы навестили беженцев в Волоколамске. Вместе с фондом "Благовест" посетили пункт их временного размещения: привезли книги, которые нужны детям", — отметила Святенко.Глава социального комитета подчеркнула, что подготовка у всех детей разная, и поэтому важно обеспечить дополнительное образование для школьников с Донбасса.Молодые педагоги-волонтеры будут по скайпу проводить дополнительные занятия с ребятами, добавила она.В настоящее время детей из Донбасса планируют обеспечить планшетами, в пунктах временного размещения проведут Wi-Fi.Парламентарий также отметила, что для беженцев открывают детские сады, с сегодняшнего дня с родителями работают службы занятости, которые предоставляют вакансии. Люди хотят работать.Беременных женщин ставят на учет.Кроме того, с ребятами, у которых положительный тест на ковид, работают медучреждения, проводится диспансеризация.В пунктах временного размещения есть резервные места для новых беженцев. Многие из беженцев планируют вернуться обратно домой, заключила сенатор.Читайте также:Геноцид, над которым смеется ЕвропаДва дня в Киеве, которые изменят мир

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