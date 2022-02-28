https://uz.sputniknews.ru/20220228/deti-bejentsev-iz-donbassa-budut-uchitsya-v-podmoskovnyx-shkolax-23026523.html
Дети беженцев из Донбасса будут учиться в подмосковных школах
Дети беженцев из Донбасса будут учиться в подмосковных школах
В Совете Федерации рассказали, когда дети из ДНР и ЛНР пойдут в школы Подмосковья, и как они будут учиться.
2022-02-28T16:58+0500
2022-02-28T16:58+0500
2022-02-28T16:58+0500
специальная военная операция россии в донбассе
дети
донбасс
школы
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Дети беженцев из Донецкой и Луганской народных республик будут ходить на занятия в школы московской области с понедельника.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко."Мы навестили беженцев в Волоколамске. Вместе с фондом "Благовест" посетили пункт их временного размещения: привезли книги, которые нужны детям", — отметила Святенко.Глава социального комитета подчеркнула, что подготовка у всех детей разная, и поэтому важно обеспечить дополнительное образование для школьников с Донбасса.Молодые педагоги-волонтеры будут по скайпу проводить дополнительные занятия с ребятами, добавила она.В настоящее время детей из Донбасса планируют обеспечить планшетами, в пунктах временного размещения проведут Wi-Fi.Парламентарий также отметила, что для беженцев открывают детские сады, с сегодняшнего дня с родителями работают службы занятости, которые предоставляют вакансии. Люди хотят работать.Беременных женщин ставят на учет.Кроме того, с ребятами, у которых положительный тест на ковид, работают медучреждения, проводится диспансеризация.В пунктах временного размещения есть резервные места для новых беженцев. Многие из беженцев планируют вернуться обратно домой, заключила сенатор.Читайте также:Геноцид, над которым смеется ЕвропаДва дня в Киеве, которые изменят мир
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дети, донбасс, школы
Дети беженцев из Донбасса будут учиться в подмосковных школах
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В Совете Федерации рассказали, когда дети из ДНР и ЛНР пойдут в школы Подмосковья, и как они будут учиться.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Дети беженцев из Донецкой и Луганской народных республик будут ходить на занятия в школы московской области с понедельника.
Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
"Мы навестили беженцев в Волоколамске. Вместе с фондом "Благовест" посетили пункт их временного размещения: привезли книги, которые нужны детям", — отметила Святенко.
Сенатор заявила, что все дети с сегодняшнего понедельника пойдут в школу. При этом стоит отметить, что ребята из народных республик будут заниматься не в отдельных группах, а вместе с теми учениками, которые уже учатся.
Глава социального комитета подчеркнула, что подготовка у всех детей разная, и поэтому важно обеспечить дополнительное образование для школьников с Донбасса.
Молодые педагоги-волонтеры будут по скайпу проводить дополнительные занятия с ребятами, добавила она.
В настоящее время детей из Донбасса планируют обеспечить планшетами, в пунктах временного размещения проведут Wi-Fi.
Парламентарий также отметила, что для беженцев открывают детские сады, с сегодняшнего дня с родителями работают службы занятости, которые предоставляют вакансии. Люди хотят работать.
Беременных женщин ставят на учет.
Кроме того, с ребятами, у которых положительный тест на ковид, работают медучреждения, проводится диспансеризация.
В пунктах временного размещения есть резервные места для новых беженцев. Многие из беженцев планируют вернуться обратно домой, заключила сенатор.