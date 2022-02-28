https://uz.sputniknews.ru/20220228/jdem-maslenitsu-tri-luchshix-retsepta-blinov---na-moloke-vode-i-kefire-23031556.html

Ждем Масленицу: три лучших рецепта блинов - на молоке, воде и кефире

Ждем Масленицу: три лучших рецепта блинов - на молоке, воде и кефире

28 февраля началась Масленица. Хотите радовать семью в течение недели вкусными блинами? Делимся подборкой лучших рецептов здесь.

2022-02-28T23:40+0500

2022-02-28T23:40+0500

2022-02-28T23:40+0500

это интересно

масленица

рецепт

блины

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Блины на молокеВам понадобятся:Рецепт:Блины на кефиреВажно: эти блины получаются тонкие и ажурные, поэтому завернуть в них начинку вряд ли удастся. Зато они отлично идут с медом, сметаной или джемом.Вам понадобятся:Рецепт:Блины на водеВам понадобятся:Рецепт:Наливаем в миску воду, добавляем яйца и перемешиваем.Добавляем сахар и соль, затем перемешиваем массу снова.Добавляем в смесь муку и взбиваем тесто миксером.В получившееся тесто вливаем немного растительного масла.Разогреваем сковороду на огне чуть выше среднего и приступаем к жарке блинов. Перед каждым новым блинчиком сковороду необходимо смазать растительным маслом.

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масленица, рецепт, блины