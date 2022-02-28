Ждем Масленицу: три лучших рецепта блинов - на молоке, воде и кефире
28 февраля началась Масленица. Хотите в течение недели радовать семью вкусными блинами? На этот случай делимся тремя рецептами вкусных и легких в приготовлении блинов.
Блины на молоке
Вам понадобятся:
Молоко - 0,5 литра
Яйца - 3 штуки
Масло растительное - 1 столовая ложка + для смазывания сковороды
Мука - 250 г
Сахар - 1 столовая ложка
Соль - 1 щепотка
Масло сливочное - 1 столовая ложка
Рецепт:
1.Смешайте яйца, соль, сахар и размешайте миксером.
2.Введите муку и влейте молоко.
3.Взбиваем блинное тесто, чтобы добиться однородной консистенции.
4.Добавляем в тесто растительное масло, чтобы блины в момент жарки легко переворачивались и не пригорали.
5.Разогреваем сковородку и смазываем маслом.
6.Жарим блины на среднем огне с обеих сторон до зарумянивания.
7.Блины должны быть очень тонкими, поэтому нужно переворачивать их аккуратно с помощью лопатки.
8.Готовый блин нужно смазать сливочным маслом, чтобы не подсохли края.
Блины на кефире
Важно: эти блины получаются тонкие и ажурные, поэтому завернуть в них начинку вряд ли удастся. Зато они отлично идут с медом, сметаной или джемом.
Вам понадобятся:
Яйца - 2 штуки
Мука - 120 г
Кефир - 200 г
Кипяток - 200 г
Сахар - 35 г
Масло растительное - 30 г
Сода - 1/4 чайной ложки
Соль - 1/2 чайной ложки
Рецепт:
1.Ни один ингредиент не должен быть холодным, поэтому яйца и кефир нужно достать как минимум за полчаса до приготовления блинов.
2.В миске размешиваем яйца, сахар и соль.
3.Взбиваем миксером смесь три минуты, масса должна превратиться в светлую и пышную пену.
4.Добавляем кефир и перемешиваем.
5.Берем кипяток и вливаем его во взбитые яйца тонкой струйкой, непрерывно взбивая смесь.
6.Просеиваем муку в смесь и перемешиваем до полного растворения, чтобы не было комочков.
7.Добавляем соду и вновь перемешиваем.
8.Добавляем растительное масло и несильно перемешиваем. Тесто готово! Оно получается жидкое, так и должно быть.
9.Печь такие блины лучше на специальной блинной сковороде. Разогреваем ее с растительным маслом - помним, что ажурные блины получаются именно на раскаленной сковороде.
10.Первую сторону печем менее минуты, вторую - до зарумянивания.
11.Обязательно перемешиваем тесто, перед тем как вылить его на сковородку, иначе мука может осесть на дно.
Блины на воде
Вам понадобятся:
Вода - 500 мл
Мука пшеничная - 2 стакана
Сахар - 2 столовые ложки
Соль - щепотка
Масло растительное - столовая ложка
Яйца - 3 штуки
Рецепт:
Наливаем в миску воду, добавляем яйца и перемешиваем.
Добавляем сахар и соль, затем перемешиваем массу снова.
Добавляем в смесь муку и взбиваем тесто миксером.
В получившееся тесто вливаем немного растительного масла.
Разогреваем сковороду на огне чуть выше среднего и приступаем к жарке блинов. Перед каждым новым блинчиком сковороду необходимо смазать растительным маслом.