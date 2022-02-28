https://uz.sputniknews.ru/20220228/tridtsat-let-ukrainskoy-ruiny-i-ee-itog-23039358.html

Тридцать лет украинской Руины и ее итог

Тридцать лет украинской Руины и ее итог

Можно смело утверждать, что государство, дискриминирующее русскоязычное большинство и пропагандирующее нацизм, с одной стороны, и экономически удушающее – с другой, является враждебным для своих граждан.

2022-02-28T22:07+0500

2022-02-28T22:07+0500

2022-02-28T22:07+0500

колумнисты

украина

итоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/19/22979891_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_fc00e065c117ca2281f1aaf00ca49b8d.jpg

Специальная операция РФ на Украине, похоже, положит конец украинской государственности в том виде, в котором она сформировалась в 1991 году. Впрочем, итог этот закономерен, поскольку украинские власти собственноручно превратили некогда процветающую страну в несостоявшееся государство с разрушенной экономикой, лежащими в руинах предприятиями, нищим и бегущим из страны населением, нацизмом в качестве государственной идеологии и гражданской войной.Как вы яхту назовете…Что бы ни гласили официальные документы и что бы ни обещал Леонид Кравчук в момент провозглашения независимости, духовно современная Украина восходит к УНР и ОУН. В 1992 г. состоялась торжественная передача Кравчуку клейнодов (войсковые знаки отличия, регалии – ред.). В церемонии участвовал глава правительства УНР в изгнании Николай Плавьюк, бывший активист скаутского движения "Пласт" на Западной Украине, которое, по сути, было молодежным отделом Организации украинских националистов.При Кравчуке гитлеровские коллаборанты посыпались на Украину как из ведра. И не просто посыпались, а вошли во власть. Среди них – Слава Стецько, которая руководила женским отделом и отделом по делам молодежи ОУН (б), многолетний член Антибольшевистского блока народов и супруга Ярослава Стецько. Того самого, который в Акте воссоздания украинского государства в 1941 г. провозгласил Украину союзником Третьего Рейха. Народным депутатом стал и сын создателя УПА Романа Шухевича, заместителя командира в спецподразделении "Нахтигаль" в звании гауптмана и 201-го батальона шуцманшафта, – Юрий Шухевич.Идеологическое и историческое поле было быстро и прочно занято фондом Сороса и представителями зарубежной диаспоры, которые через общество "Просвита" массово изготавливали для Украины школьные учебники, пронизанные националистической идеологией и русофобией, выкапывали из недр диаспорянских архивов "великих деятелей" для переименования городов и улиц, проводили целые программы по уничтожению русского языка. Стоит ли удивляться, что с такой обработкой "выросло то, что выросло"?История в украинских школьных учебниках не только преподается в фантастически-маразматическом русофобском ключе, но и постоянно переписывается в лучших традициях "министерства правды" Оруэлла. Как заявила министр образования Украины Анна Новосад, "уже пять лет прошло (после Майдана – О.С.), а во многих учебниках пишется, что Россия - друг Украины, мы еще вспоминаем о дружеских отношениях с нашим врагом, поэтому здесь многое надо изменить". Переписывались даже произведения классиков, например, Николая Гоголя, где слово "русский" автоматически заменялось на "украинский".Даже высказывания симпатий к России в соцсетях являются основанием для вынесения уголовных приговоров, а русский язык фактически запрещен для употребления на всей территории Украины.Операция "украинизация"Еще в 1996 г. в рекомендации Кабинету министров от Гостелерадио и Министерства информации Украины прозвучало: "Считать вещание и печатные издания на негосударственном языке показателем, который по своим негативным последствиям составляет угрозу национальной безопасности не меньшую, чем пропаганда насилия, разврата, а также различных форм антиукраинской пропаганды".В том же году была принята и Конституция Украины, устанавливающая украинский единственным государственным языком на Украине, а п.2 этой статьи, гарантирующий употребление русского и других языков, был дезавуирован решением Конституционного суда. Именно потому тотальная украинизация образования, науки, законодательной деятельности, географических названий и т.д. пришлась на 1997 г. Все последующие украинизаторские законы лишь заставили выполнять это в реальности под угрозой визита "шпрехенфюрера" и штрафа.Это же касается и языковой реформы, превратившей литературный украинский язык в какую-то немыслимую диаспорянско-галицкую гвару. На рубеже 1990-2000-х гг. в государственных учреждениях появился приказ вице-премьера Николая Жулинского о запрете государственным служащим общаться даже между собой на русском языке. Среди перлов реформы, например, введение в украинский язык "исконных" слов типа "драчилка" (учительница – О.С.), "пупоризка" (акушерка – О.С.) или "шухляда пэрэпыхунцив" (коробка передач – О.С.).На сегодняшний день на откровенно дискриминационный характер украинского языкового и образовательного законодательства обратили внимание даже "слепые" ПАСЕ и Венецианская комиссия (ВК). В частности, последняя требует пересмотра закона об образовании, который "не предусматривает решения для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского, как наиболее широко используемого в Украине языка после государственного. Менее благоприятное отношение к этим языкам сложно оправдать, и поэтому оно поднимает вопрос о дискриминационности нормы".Тем не менее, уже после резолюций ПАСЕ и ВК на Украине был принят поистине драконовский языковой закон, предусматривающий введение института языковых инспекторов, штрафов и уголовного преследования за "коверкание" языка, а скандалы в магазинах и ресторанах по поводу бесед на русском стали ежедневной практикой.Более того, на Украине был принят закон о коренных народах, выключивший из списка народов, имеющих право на защиту своих языковых прав, не только русских, но и азербайджанцев, поляков, венгров, евреев и представителей других 130 народностей, проживающих на Украине. Были полностью ликвидированы русские школы, число которых неуклонно сокращалось с 1991 г.По стопам Третьего РейхаПосле государственного переворота 2014 г. нацизм фактически стал государственной идеологией Украины. И это далеко не метафора. Создатели ОУН и УПА признаны борцами за независимость Украины, в их честь названы улицы и площади, им стоят памятники. И если в первые годы после переворота киевский режим еще скрывал свое истинное лицо, "по-европейски" уравняв в законодательстве нацизм и коммунизм, то со временем он перестал стесняться гитлеровских корней своих "героев".Примеров множество. Например, в 2020-21 гг. на улицах украинских городов 30 июня стали появляться билборды в честь "Акта провозглашения украинской государственности". Напомним, п. 3 данного документа гласит: "Нововосстающее Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации".В апреле 2020 г. в помещении Главпочтамта города Львов прошла выставка марок и открыток, посвященных дивизии СС "Галичина", воевавшей в составе Нацистской Германии в годы Второй Мировой войны. Шевроны же "защитников Украины" просто пестрят символикой Третьего Рейха.Опять же, началось это не в 2014 г. Упомянутая Слава Стецько впервые после Второй мировой войны вернулась на Украину 30 июня 1991 г. именно на празднование 50-летия приснопамятного Акта своего супруга во Львове. То есть, еще при "живом" СССР!В то же время за ношение футболки с гербом СССР людей арестовывали, а за размещение советской символики в соцсетях уже вынесены обвинительные приговоры.Внешнее управлениеС первых дней независимости, а то и ранее, Украину буквально оккупировали различные фонды, НПО и иностранные советники. Так было и в других постсоветских государствах, но Украина оказалась одной из немногих стран, где НПО фактически пришли к власти.Различные "программы обучения" охватили не только СМИ и общественные организации, но и государственные структуры. Автору этих строк пришлось побывать на двух "стажировках" в Европе, не считая бесчисленных "курсов повышения квалификации", организованных ПАСЕ, ОБСЕ, Всемирным банком и т.д. Там тщательно отфильтровывались лояльные Западу чиновники, которые становились проводниками его интересов в госструктурах.Впрочем, что говорить о рядовых чиновниках, если президенту страны Виктору Ющенко по классической схеме спецслужб в жены подставили американскую гражданку и националистку Катерину Чумаченко, а Виктория Нуланд в 2014 г. "избирала" Украине президента? Именно с Ющенко, женой которого стала Чумаченко в 1998 г., и начался планомерный захват госвласти Украины. Уже в 2001 г. планировалось свержение Кучмы с поста президента, когда по украинской конституции его место должен был занять премьер Ющенко. Получилось это в 2004 году, через немыслимый, незаконный "третий тур выборов". А завершился процесс вооруженным переворотом 2014 г.В итоге Украина подписала кабальные условия вступления в ВТО. В мае 2013 г. в Комитете по иностранным делам Верховной Рады Украины состоялись слушания по итогам пяти лет пребывания Украины в ВТО, которые даже не решились опубликовать официально из-за катастрофических последствий для промышленности и торговли.Следующим этапом "принуждения в евроинтеграции" стало подписание колониального по своей сути Соглашения об ассоциации с ЕС, которое обернулось государственным переворотом и гражданской войной в Донбассе. По воспоминаниям экс-главы СБУ майдан полностью финансировался Западом, а вооруженный переворот был осуществлен под прямым руководством американских военных.В 2014 г. оккупация перешла в открытую фазу. Министрами на Украине стали граждане иностранных государств А.Абрамавичус, Н.Яресько и А.Квиташвили, посты пониже занял многочисленный "грузинский десант", а число иностранных советников и глав украинских стратегических предприятий превысило несколько сотен. Лишь в Министерстве обороны, по данным тогдашнего министра Полторака, по состоянию на 2017 г. работало 66 иностранных советников из 14 стран. К слову, в январе 2022 г. во время нагнетания истерии о "нападении России" на Украину прибыло еще два советника из США.Памятно и вручение дипломов послом США выпускникам академии СБУ в 2008 г. Впрочем, сейчас СБУ в целом стала филиалом ЦРУ.Наблюдается и военная оккупация Украины НАТО. Военная помощь Украине со стороны США с 2014 г. составила около $2 млрд, не считая оружия, полученного от "западных партнеров". Страна превратилась в военного противника России, что отражено в Стратегии военной безопасности Украины. И отнюдь не в оборонительном ключе, как пытается преподнести украинская пропаганда. В документе, например, отражено намерение воевать с Россией в случае "попытки Российской Федерации удержать в сфере своего политического влияния Республику Беларусь".На территории Украины действовало 15 военных биолабораторий США.Разруха и геноцидНа момент упавшей на Украину с неба независимости она занимала второе после РСФСР место по численности населения, объему промышленной товарной продукции и стоимости основных производственных фондов. Украина производила авианосцы и самолеты, вагоны и комбайны, ядерные ракеты и вертолетные двигатели.Сейчас флагманы украинской промышленности лежат в руинах. Закрыты Львовский автозавод и Черноморский судостроительный завод в Николаеве. Концерн "Антонов", из цехов которого вышла гордость украинского авиастроения – Ан-225 "Мрия", с 2016 по 2019 год не выпустил ни одного самолета.Едва сводят концы с концами легендарные "Мотор Сич" и "Южмаш", дышит на ладан "ЗАЗ". Удивительно, но на фоне роста военных расходов в долгах и военные предприятия. К началу 2021 г. задолженность по кредитам Киевского бронетанкового завода составляла 74 млн.грн., Житомирского – 76, Львовского – 79, предприятия "Спецтехноэкспорт" – 894. "Антонов" должен 424 млн.грн. и оформил новый кредит на 3 млрд. Харьковский авиазавод в просроченных долгах на 2,3 млрд.грн. Киевский же режим предпочитает собирать военный секондхенд в НАТО, да еще и в кредит.Кое-как держится агросектор, но лишь за счет экспортных культур, а не продуктов питания для населения. Цифры говорят сами за себя. В 2021 г. Украина экспортировала зерновых (на $12,34 млрд; +31,2%), жиров и масел животного или растительного происхождения (на $7,04 млрд; + 22,5%), а в это время в страну ввезено продуктов на $8 млрд. (+19% по сравнению с 2020 г.). Даже сало в украинских супермаркетах давно польское, а картофель – белорусский.Государственный переворот 2014 г. обернулся настоящим геноцидом населения. И речь не только о Донбассе, где, по данным ООН, погибло более 13 тыс. человек, но и обо всей Украине. Проводимые под диктовку МВФ и западных кураторов, с позволения сказать, реформы, привели к закрытию больниц и вузов, экспоненциальному росту стоимости коммунальных услуг. За эти годы Украина потеряла 66 тыс. врачей, 5 тыс. сотрудников Академии наук, 25% вузов. Но, по мнению, Всемирного банка, количество вузов нужно и дальше сокращать, на что и выдан кредит в $200 млн.Неудивительно, что за эти годы население Украины сократилось с 52 до 42, по официальным данным, миллионов человек. На самом деле, по разным оценкам, на Украине осталось от 37 до 25 млн. Именно поэтому перепись населения все время откладывалась. Чтобы не демонстрировать гражданам и миру масштабы катастрофы.Сейчас, когда идут боевые действия по всей Украине, расценить действия украинских властей по раздаче оружия уголовникам и мародерам, насильственному удержанию мирного населения в городах, размещению военных в жилой застройке сложно назвать иначе, чем военными преступлениями и сознательным геноцидом.Можно смело утверждать, что государство, дискриминирующее русскоязычное большинство и пропагандирующее нацизм, с одной стороны, и экономически удушающее, в том числе, и своих сторонников – с другой, является враждебным для своих граждан. Абсолютно все, за редким исключением, являются на Украине ущемленными в своих языковых, национальных, социальных и гражданских правах.По-другому краткая история независимой Украины при таких условиях закончиться и не могла.

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ольга Сухаревская

Ольга Сухаревская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ольга Сухаревская

украина, итоги