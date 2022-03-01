Мусорная гора из пластика в Кении

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В пригороде Найроби выросла целая гора из пластика - свалка Дандора. Десятки кенийцев живут за счет того, что выискивают среди гор мусора и продают пластиковые изделия, которые можно переработать или использовать повторно.