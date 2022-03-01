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https://uz.sputniknews.ru/20220301/23058091.html
Мусорная гора из пластика в Кении
Мусорная гора из пластика в Кении
В пригороде Найроби выросла целая гора из пластика - свалка Дандора. Десятки кенийцев живут за счет того, что выискивают среди гор мусора и продают пластиковые изделия, которые можно переработать или использовать повторно.
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фото
свалка
пластик
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фото, свалка, пластик

Мусорная гора из пластика в Кении

22:00 01.03.2022
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В пригороде Найроби выросла целая гора из пластика - свалка Дандора. Десятки кенийцев живут за счет того, что выискивают среди гор мусора и продают пластиковые изделия, которые можно переработать или использовать повторно.
© REUTERS / Thomas Mukoya

Среди гор мусора местные жители ищут, чем можно поживаиться.

Среди гор мусора местные жители ищут, чем можно поживаиться. - Sputnik Узбекистан
1/8
© REUTERS / Thomas Mukoya

Среди гор мусора местные жители ищут, чем можно поживаиться.

© REUTERS / Thomas Mukoya

Аист марабу на свалке пластиковых отходов в Кении.

Аист марабу на свалке пластиковых отходов в Кении. - Sputnik Узбекистан
2/8
© REUTERS / Thomas Mukoya

Аист марабу на свалке пластиковых отходов в Кении.

© REUTERS / Thomas Mukoya

Френсис Камау Ньоки, местный житель, выискивает среди гор пластика то, что можно продать.

Френсис Камау Ньоки, местный житель, выискивает среди гор пластика то, что можно продать. - Sputnik Узбекистан
3/8
© REUTERS / Thomas Mukoya

Френсис Камау Ньоки, местный житель, выискивает среди гор пластика то, что можно продать.

© REUTERS / Thomas Mukoya

Работники очищают пластиковые пакеты на заводе по переработке пластика возле свалки Дандора.

Работники очищают пластиковые пакеты на заводе по переработке пластика возле свалки Дандора. - Sputnik Узбекистан
4/8
© REUTERS / Thomas Mukoya

Работники очищают пластиковые пакеты на заводе по переработке пластика возле свалки Дандора.

© REUTERS / Thomas Mukoya

свалка представляет собой настоящую гору отработанного пластика.

свалка представляет собой настоящую гору отработанного пластика. - Sputnik Узбекистан
5/8
© REUTERS / Thomas Mukoya

свалка представляет собой настоящую гору отработанного пластика.

© REUTERS / Thomas Mukoya

Люди ищут пластик для переработки в мусоровозе для бытовых отходов.

Люди ищут пластик для переработки в мусоровозе для бытовых отходов. - Sputnik Узбекистан
6/8
© REUTERS / Thomas Mukoya

Люди ищут пластик для переработки в мусоровозе для бытовых отходов.

© REUTERS / Thomas Mukoya

Мужчина несет "добычу" - пластик, который можно продать на завод для переработки.

Мужчина несет &quot;добычу&quot; - пластик, который можно продать на завод для переработки. - Sputnik Узбекистан
7/8
© REUTERS / Thomas Mukoya

Мужчина несет "добычу" - пластик, который можно продать на завод для переработки.

© AFP 2022 / Tony Karumba

Собиратель на горе пластикового мусора.

Собиратель на горе пластикового мусора. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Tony Karumba

Собиратель на горе пластикового мусора.

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