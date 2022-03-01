Мусорная гора из пластика в Кении

Среди гор мусора местные жители ищут, чем можно поживаиться.
Аист марабу на свалке пластиковых отходов в Кении.
Френсис Камау Ньоки, местный житель, выискивает среди гор пластика то, что можно продать.
Френсис Камау Ньоки, местный житель, выискивает среди гор пластика то, что можно продать.
Работники очищают пластиковые пакеты на заводе по переработке пластика возле свалки Дандора.
Работники очищают пластиковые пакеты на заводе по переработке пластика возле свалки Дандора.
свалка представляет собой настоящую гору отработанного пластика.
Люди ищут пластик для переработки в мусоровозе для бытовых отходов.
Мужчина несет "добычу" - пластик, который можно продать на завод для переработки.
Мужчина несет "добычу" - пластик, который можно продать на завод для переработки.
Собиратель на горе пластикового мусора.
Собиратель на горе пластикового мусора.