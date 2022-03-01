https://uz.sputniknews.ru/20220301/kontrabandist-pytalsya-vyvezti-300-tys-dollarov-v-ede---video-23060590.html

Контрабандист пытался вывезти 300 тыс долларов в еде - видео

Контрабандист пытался вывезти 300 тыс долларов в еде - видео

В аэропорту Ташкента пресекли контрабанду валюты. Злоумышленник оригинально подошел к делу – свертки с деньгами он спрятал в еде.

2022-03-01T19:43+0500

2022-03-01T19:43+0500

2022-03-01T19:43+0500

происшествия

контрабанда

доллары

еда

аэропорт

ташкент

валюта

деньги

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Таможенные службы международного аэропорта Ташкента пресекли незаконную попытку вывоза 286 900 долларов.Как сообщается в Telegram-канале Государственного таможенного комитета Узбекистана, злоумышленник обернул валюту в фольгу и спрятал деньги в коробки с едой.Вывозить за пределы Узбекистана наличные валютные средства без ограничения разрешается лишь в сумме не превышающей в эквиваленте 100 млн сумов (около 10 тыс долларов). При этом необходимо соблюдать правила таможенного контроля.Ввозить же в страну деньги разрешается в неограниченном количестве, также соблюдая правила контроля.Данные правила обновлены в августе 2020 года постановлением Кабинета министров.

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контрабанда, доллары, еда, аэропорт, ташкент, валюта, деньги