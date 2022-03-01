https://uz.sputniknews.ru/20220301/mid-rossii-pomogaet-voditelyam-iz-uzbekistana-na-ukrainskoy-granitse-23062611.html

МИД России помогает водителям из Узбекистана на украинской границе

МИД России помогает водителям из Узбекистана на украинской границе

Девять дальнобойщиков из Узбекистана уже прошли процедуру таможенного, пограничного и санитарного контроля и уже находятся на территории Брянской и Белгородской областей России.

2022-03-01T20:42+0500

2022-03-01T20:42+0500

2022-03-01T20:42+0500

специальная военная операция россии в донбассе

мид россии

узбекистан

граница

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана в России и МИД РФ оказывают помощь узбекистанским дальнобойщикам, застрявшим на украинско-российской границе.Как сообщает информационное агентство МИД Узбекистана "Дуне", в колл-центр консульского отдела посольства Узбекистана в РФ с 25 февраля поступают обращения от сограждан, застрявших на международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) на территории Украины.Заявителями в основном являются водители национальных автоперевозчиков и автотранспортных средств Узбекистана, осуществляющих перевозку сухофруктов, медикаментов, продуктов и иных предметов на выезде с Украины в Россию. В частности, восемь соотечественников находились в Сумской области, один – в Харьковской области, уточняет агентство.Отмечается, что к настоящему времени все девять сограждан прошли процедуру таможенного, пограничного и санитарного контроля и уже находятся на территории Брянской и Белгородской областей РФ. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева.Этому решению предшествовало обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, где Киев сосредоточил большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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мид россии, узбекистан, граница