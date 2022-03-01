https://uz.sputniknews.ru/20220301/mid-rossii-pomogaet-voditelyam-iz-uzbekistana-na-ukrainskoy-granitse-23062611.html
МИД России помогает водителям из Узбекистана на украинской границе
МИД России помогает водителям из Узбекистана на украинской границе
Девять дальнобойщиков из Узбекистана уже прошли процедуру таможенного, пограничного и санитарного контроля и уже находятся на территории Брянской и Белгородской областей России.
2022-03-01T20:42+0500
2022-03-01T20:42+0500
2022-03-01T20:42+0500
специальная военная операция россии в донбассе
мид россии
узбекистан
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/18/21496184_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_964c07a679d99d0be6dd1a53b111b0dc.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана в России и МИД РФ оказывают помощь узбекистанским дальнобойщикам, застрявшим на украинско-российской границе.Как сообщает информационное агентство МИД Узбекистана "Дуне", в колл-центр консульского отдела посольства Узбекистана в РФ с 25 февраля поступают обращения от сограждан, застрявших на международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) на территории Украины.Заявителями в основном являются водители национальных автоперевозчиков и автотранспортных средств Узбекистана, осуществляющих перевозку сухофруктов, медикаментов, продуктов и иных предметов на выезде с Украины в Россию. В частности, восемь соотечественников находились в Сумской области, один – в Харьковской области, уточняет агентство.Отмечается, что к настоящему времени все девять сограждан прошли процедуру таможенного, пограничного и санитарного контроля и уже находятся на территории Брянской и Белгородской областей РФ. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева.Этому решению предшествовало обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, где Киев сосредоточил большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/18/21496184_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_445e463d57d2fbb435fc44149bbb03b0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид россии, узбекистан, граница
МИД России помогает водителям из Узбекистана на украинской границе
Подписаться на
Девять дальнобойщиков из Узбекистана уже прошли процедуру таможенного, пограничного и санитарного контроля и уже находятся на территории Брянской и Белгородской областей России.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана в России и МИД РФ оказывают помощь узбекистанским дальнобойщикам, застрявшим на украинско-российской границе.
Как сообщает
информационное агентство МИД Узбекистана "Дуне", в колл-центр консульского отдела посольства Узбекистана в РФ с 25 февраля поступают обращения от сограждан, застрявших на международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) на территории Украины.
"На основе поступающих обращений формируются списки, которые в официальном порядке направляются в МИД России с просьбой оказать содействие в проезде транспортных средств через пункты пропуска на российско-украинской государственной границе", - говорится в сообщении.
Заявителями в основном являются водители национальных автоперевозчиков и автотранспортных средств Узбекистана, осуществляющих перевозку сухофруктов, медикаментов, продуктов и иных предметов на выезде с Украины в Россию.
В частности, восемь соотечественников находились в Сумской области, один – в Харьковской области, уточняет агентство.
Отмечается, что к настоящему времени все девять сограждан прошли процедуру таможенного, пограничного и санитарного контроля и уже находятся на территории Брянской и Белгородской областей РФ.
"Работа дипмиссий в данном направлении продолжается", - добавили в "Дуне".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева.
Этому решению предшествовало обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, где Киев сосредоточил большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.
Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.