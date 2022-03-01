https://uz.sputniknews.ru/20220301/namanganskiy-klerk-popalsya-na-vzyatke-v-200-tysyach-dollarov-23052421.html
Наманганский клерк попался на взятке в 200 тысяч долларов
Наманганский клерк попался на взятке в 200 тысяч долларов
Госслужащий в Намангане запросил с застройщика 200 тысяч долларов за помощь в оформлении разрешения на строительство жилого дома.
2022-03-01T15:41+0500
2022-03-01T15:41+0500
2022-03-01T15:41+0500
происшествия
наманган
взятка
строительство
жилой дом
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Наманганские правоохранители задержали специалиста Давлатабадского районного отдела Главного областного управления строительства при получении взятки в размере 200 тысяч долларов.Как сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана УзА, оперативное мероприятие провели сотрудники Службы государственной безопасности и прокуратуры.Уточняется, что задержанный получил деньги за оказание помощи местному предпринимателю. Через своих знакомых он обещал помочь бизнесмену оформить все документы на строительство многоэтажного жилого дома и производственного объекта на земельном участке размером в два гектара.Госслужащего задержали с поличным. Возбуждено уголовное дело.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
наманган, взятка, строительство, жилой дом
Наманганский клерк попался на взятке в 200 тысяч долларов
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Госслужащий в Намангане запросил с застройщика 200 тысяч долларов за помощь в оформлении разрешения на строительство жилого дома.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Наманганские правоохранители задержали специалиста Давлатабадского районного отдела Главного областного управления строительства при получении взятки в размере 200 тысяч долларов.
Как сообщает
Национальное информационное агентство Узбекистана УзА, оперативное мероприятие провели сотрудники Службы государственной безопасности и прокуратуры.
Уточняется, что задержанный получил деньги за оказание помощи местному предпринимателю.
Через своих знакомых он обещал помочь бизнесмену оформить все документы на строительство многоэтажного жилого дома и производственного объекта на земельном участке размером в два гектара.
Госслужащего задержали с поличным. Возбуждено уголовное дело.