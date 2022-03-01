https://uz.sputniknews.ru/20220301/namanganskiy-klerk-popalsya-na-vzyatke-v-200-tysyach-dollarov-23052421.html

Наманганский клерк попался на взятке в 200 тысяч долларов

Наманганский клерк попался на взятке в 200 тысяч долларов

Госслужащий в Намангане запросил с застройщика 200 тысяч долларов за помощь в оформлении разрешения на строительство жилого дома.

2022-03-01T15:41+0500

2022-03-01T15:41+0500

2022-03-01T15:41+0500

происшествия

наманган

взятка

строительство

жилой дом

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Наманганские правоохранители задержали специалиста Давлатабадского районного отдела Главного областного управления строительства при получении взятки в размере 200 тысяч долларов.Как сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана УзА, оперативное мероприятие провели сотрудники Службы государственной безопасности и прокуратуры.Уточняется, что задержанный получил деньги за оказание помощи местному предпринимателю. Через своих знакомых он обещал помочь бизнесмену оформить все документы на строительство многоэтажного жилого дома и производственного объекта на земельном участке размером в два гектара.Госслужащего задержали с поличным. Возбуждено уголовное дело.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наманган, взятка, строительство, жилой дом