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Нацгвардеец пытался продать чужую землю в Самарканде
Нацгвардеец пытался продать чужую землю в Самарканде
Сотрудник Национальной гвардии Узбекистана вступил в сговор с ранее дважды судимым гражданином и пытался продать землю одного из фермерских хозяйств региона.
2022-03-01T15:02+0500
2022-03-01T15:02+0500
2022-03-01T15:02+0500
происшествия
самарканд
национальная гвардия узбекистана
земля
продажа
фермерское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Правоохранительные органы Самаркандской области задержали сотрудника Национальной гвардии Узбекистана, который пытался незаконно продать шесть гектаров земли.Как сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана УзА, в поле зрения оперативников попал инспектор управления охраны нацгвардии Самаркандской области. Для осуществления задуманного он вступил в сговор с ранее дважды судимым гражданином.Земельный участок злоумышленники оценили в 157 тысяч долларов. При этом он все еще принадлежит одному из фермерских хозяйств Самаркандского района.Обоих задержали с поличным при получении аванса в размере 100 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.
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самарканд, национальная гвардия узбекистана, земля, продажа, фермерское хозяйство
Нацгвардеец пытался продать чужую землю в Самарканде
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Сотрудник Национальной гвардии Узбекистана вступил в сговор с ранее дважды судимым гражданином и пытался продать землю одного из фермерских хозяйств региона.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Правоохранительные органы Самаркандской области задержали сотрудника Национальной гвардии Узбекистана, который пытался незаконно продать шесть гектаров земли.
Как сообщает
Национальное информационное агентство Узбекистана УзА, в поле зрения оперативников попал инспектор управления охраны нацгвардии Самаркандской области. Для осуществления задуманного он вступил в сговор с ранее дважды судимым гражданином.
Земельный участок злоумышленники оценили в 157 тысяч долларов. При этом он все еще принадлежит одному из фермерских хозяйств Самаркандского района.
Обоих задержали с поличным при получении аванса в размере 100 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.