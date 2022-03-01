https://uz.sputniknews.ru/20220301/natsgvardeets-pytalsya-prodat-chujuyu-zemlyu-v-samarkande-23050149.html

Нацгвардеец пытался продать чужую землю в Самарканде

Нацгвардеец пытался продать чужую землю в Самарканде

Сотрудник Национальной гвардии Узбекистана вступил в сговор с ранее дважды судимым гражданином и пытался продать землю одного из фермерских хозяйств региона.

2022-03-01T15:02+0500

2022-03-01T15:02+0500

2022-03-01T15:02+0500

происшествия

самарканд

национальная гвардия узбекистана

земля

продажа

фермерское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Правоохранительные органы Самаркандской области задержали сотрудника Национальной гвардии Узбекистана, который пытался незаконно продать шесть гектаров земли.Как сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана УзА, в поле зрения оперативников попал инспектор управления охраны нацгвардии Самаркандской области. Для осуществления задуманного он вступил в сговор с ранее дважды судимым гражданином.Земельный участок злоумышленники оценили в 157 тысяч долларов. При этом он все еще принадлежит одному из фермерских хозяйств Самаркандского района.Обоих задержали с поличным при получении аванса в размере 100 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.

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самарканд, национальная гвардия узбекистана, земля, продажа, фермерское хозяйство