https://uz.sputniknews.ru/20220301/samozanyatye-gidy-i-vnutrennie-marshruty-kak-ojivaet-turizm-v-uzbekistane-23057667.html

Самозанятые гиды и внутренние маршруты: как оживает туризм в Узбекистане

Самозанятые гиды и внутренние маршруты: как оживает туризм в Узбекистане

В Узбекистане появилось больше внутренних туристических направлений – и это не все изменения в туротрасли. Подробности – в материале Sputnik.

2022-03-01T20:01+0500

2022-03-01T20:01+0500

2022-03-01T20:01+0500

туризм

маршрут

узбекистан

ташкент

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Форум гидов в Ташкенте приурочен к Международному дню экскурсовода, который отмечают 21 февраля. Сам праздник существует с 1990 года, однако в Узбекистане форум проводят только пятый год. Что свидетельствует: повышенное внимание проблемам гидов в стране стали интересоваться в последние годы.300 направленийНи для кого не секрет: удар от пандемии одной из первых ощутила на себе сфера туризма. Без работы оказались гиды и экскурсоводы. Но не все опустили руки, говорит наставник гидов Института развития туризма Дильбар Абдунабиева.Кроме этого, в период пандемии гиды и туркомпании провели исследования по новым туристическим маршрутам Узбекистана. Так, за это время специалисты разработали и предложили туристам около 300 новых направлений внутри страны.Важную роль в проведенных исследованиях сыграли предложения самих гидов, которые предлагали те или иные направления. Так, например, основываясь уже на известных книгах и выступлениях ученых, а также собственных знаниях родного региона, в Термезе выпустили брошюру "Сурхандарья – южная жемчужина Узбекистана".Более того, как рассказал первый заместитель министра туризма и культурного наследия Улугбек Азамов, скоро широкой общественности представят общий каталог туристических направлений республики. С ним можно будет ознакомиться в социальных сетях.Тем временем Институт развития туризма готовит кадры для туристической отрасли. Здесь также занимаются научной работой. Сотрудники института представили Агентству "Узстандарт" государственные и профессиональные стандарты по следующим специальностям: "гид", "гид-сопровождающий" и "экскурсовод".Кроме этого, специалисты института подготовили и запатентовали методическое пособие нового формата "Технология и организация экскурсионной деятельности"."Учу торговаться"Туристические агентства так или иначе возвращаются в прежнее русло, ведь туристы со всего мира, в том числе из России вновь потянулись в Узбекистан. В Министерстве туризма и культурного наследия рассказали, что в 2021 году больше всего туристов приехали в Узбекистан из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Афганистана и России.Так, в прошлом году в республике побывали более 193 тысяч гостей из Российской Федерации. А по итогам января этого года – более 16 тысяч. Несмотря на постепенное восстановление турпотока, ситуация с гидами все еще остается довольно сложной.Выходом из положения стало постановление президента о самозанятости, объясняет она. Как выяснилось, не все представители сферы знают о нем. В перечне видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые лица, есть также услуги гидов (гидов-переводчиков), экскурсоводов и инструкторов-проводников."Сейчас семья из трех человек, которая едет из России в Узбекистан, не ищет себе туроператора. Они прекрасно понимают, что нужно будет заплатить какой-то процент турфирме. Поэтому семья сама покупает себе билеты, бронирует отели и ищет гида. Нас, гидов, можно найти на специальном сайте, где мы регистрируемся и сами договариваемся с туристами. Если нас обоюдно все устраивает, то после этого на сайте они могут узнать мой контактный номер", - рассказывает Ирина Гузеева.Она проводит обзорные экскурсии по столице и говорит, что гостям из России интересно все. Ирина Гузеева также признается: российских туристов удивляет, что везде, где бы они ни были, говорят на русском языке. Некоторые из них ходят во время экскурсии со словарем, но скоро понимают, что он не нужен. Поэтому Узбекистан привлекателен для русскоговорящих туристов.

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Анна Желиховская

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Анна Желиховская

маршрут, узбекистан, ташкент