https://uz.sputniknews.ru/20220304/chto-obeschayut-evrope-i-miru-inostrannye-naemniki-na-ukraine-23149781.html

Что обещают Европе и миру иностранные наемники на Украине

Что обещают Европе и миру иностранные наемники на Украине

В успехе российской спецоперации американские военные аналитики не сомневаются. И все же Вашингтону хочется, чтобы на Украине пролилось как можно больше крови.

2022-03-04T22:10+0500

2022-03-04T22:10+0500

2022-03-04T22:10+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

европа

мир

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Появление иностранных наемников на Украине – продолжение прокси-войны США и НАТО против России. "Иностранный легион" – инструмент поэтапного втягивания европейских стран альянса в прямой вооруженный конфликт с РФ, в котором неизбежно придет конец украинской государственности и благополучию ЕС.Весь мир задается вопросом: что сегодня происходит на Украине? Президент РФ Владимир Путин отвечает: "Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются". При этом российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Главные очаги сопротивления локализованы, нацисты уничтожены или обречены. ВСУ окончательно не разгромлены лишь потому, что цинично прикрываются мирными гражданами, разворачивают боевые позиции в жилых домах, детских садах и школах, устраивают поджоги на ядерных объектах.Российская армия сегодня пресекла попытку чудовищной провокации на Запорожской АЭС. Операция по демилитаризации и денацификации Украины будет доведена до конца. Помешать не сможет никто.Власти нескольких европейских стран (Британии, Дании, Латвии, Польши, Хорватии) официально разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях против России на украинской территории.Через Польшу на Украину прибыли 200 хорватских наемников. Двадцать шесть литовцев примкнули к нацбату "Айдар". Решили поучаствовать четыреста шведов и пятьдесят норвежцев. "Некоторое число" правых экстремистов выехали из ФРГ. Домой по гуманитарным коридорам вернутся не все, с этим строго. К примеру, в Сирии российские войска уничтожили более 133 тысяч боевиков, включая 4500 "добровольцев" из стран СНГ.С другой стороны, чем больше иностранцев, тем меньше координации и управляемости в поле. Минобороны РФ отмечает, что Зеленский уже утратил контроль над ВСУ и диверсионными группами с иностранными наемниками.Технологическое соучастиеПрезидент США Джозеф Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг ежедневно заявляют, что Пентагон и альянс не являются участниками конфликта на Украине. И даже не намерены закрывать украинское воздушное пространство (будто у них есть такая возможность). Однако военно-техническое, логистическое и экономическое соучастие "партнеров" в боевых действиях на стороне бандеровского режима очевидно.Белый дом 4 марта подтвердил, что США передают Украине разведданные о российских войсках "в режиме реального времени". Для этого активно используются американская спутниковая группировка, наземные РЛС и самолеты AWACS на восточном фланге НАТО.Разведывательная информация альянса помогает командованию ВСУ получить представление "что и где летит" (целеуказание), и отчасти влияет на обстановку. Американцы также снабжают киевский режим переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) Stinger, противотанковыми комплексами FGM-148 Javelin, и другим "оборонительным" вооружением, которое может лишь увеличить количество жертв в подразделениях ВСУ и отрядах иностранных наемников.Чего, кроме "заморозки" выгодного проекта СП-2, достигнет в конфликте ЕС и, в частности, Германия? Немецкий таблоид сообщил о доставке 2 марта из ФРГ на Украину партии ПЗРК Stinger и противотанковых гранатометов Panzerfaust.Спровоцированный американцами конфликт в Европе серьезно вредит развитию немецкой экономики. Пострадают все страны ЕС, и больше других те, которые участвуют в боевых действиях с Россией своими "добровольцами". Украина обреченно играет роль расходной пешки, за неделю ее покинули более одного миллиона граждан.Всадники АпокалипсисаЗапад застрял "в замкнутом круге эскалации". Ничего нового. Украинский экс-премьер Николай Азаров сегодня сообщил, что НАТО планировала летом 2022-го разместить на территории Украины четыре войсковые бригады: две сухопутные, одну морскую и одну воздушную. В конце года "партнеры" намеревались руками Украины спровоцировать ядерный конфликт с Россией, однако Москва в декабре 2021 года получила информацию об этих планах, и приняла военно-технические меры.За неделю российской операции на Украине "демилитаризованы" 1812 объектов ВСУ: 65 пунктов управления и узлов связи, 56 зенитных ракетных комплексов С-300, "Бук М-1" и "Оса", 59 радиолокационных станций, 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, 54 беспилотника, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 РСЗО, 252 орудий полевой артиллерии и минометов, 442 единицы специальной автомобильной техники.В западных областях Украины нацисты "охотятся" на мужчин призывного возраста, ловят на улицах и вокзалах, под конвоем отправляют в военкоматы. Фактически отправляют необученных и деморализованных людей на бессмысленную гибель. Куда же делась "самая сильная армия Европы"?А как хорошо для Запада все начиналось: 200-тысячное украинское войско с "Джавелинами" и "Стингерами", почти 900 танков и "волчья стая" катеров ВМСУ. Все ненавидят "сепаров", "колорадов" и Россию. "Захисники" готовы практически бесплатно умереть за "батьку-Бандеру" и интересы США. На территории Украины работают биолаборатории Пентагона, строятся базы НАТО и хранилища для американского ядерного оружия. Все в прошлом.Еще немного истории. В начале XXвека на Украине быстро забыли Бога, царя и Отечество (все граждане Российской империи письменно присягали на верность императору). Затем, в 1940-х более 200 тысяч украинцев воевали на стороне вермахта против Красной армии, в это же время "державники" из ОУН расстреливали евреев под Киевом, жгли мирных жителей белорусской Хатыни.Военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации украинского "гуляй-поля" – закономерный итог тридцатилетнего эксперимента управляемой Западом "незалежности", и просто спасение здоровой части украинского народа. В ходе российской операции становится еще яснее, насколько подобная "государственность" опасна для Европы и мира.Президент РФ Владимир Путин 3 марта заявил: "Мы не допустим, чтобы нам угрожали анти-Россией, которую многие годы готовили именно для такой цели. Тем более, чтобы угрожали ядерным оружием, как это было в последнее время". Москва неизбежно сделает выводы, трагические для киевского марионеточного режима. Украина пройдет денацификацию, "как Германия".В ходе слушаний 2 марта в комитете палаты представителей предложения России к США в сфере безопасности о возвращении НАТО к состоянию 1997 года первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман прокомментировала как "Смехотворный запрос". Однако, исторический опыт свидетельствует, что ответственность западных "партнеров" возникает там, где исчезает безнаказанность.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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украина, европа, мир