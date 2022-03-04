https://uz.sputniknews.ru/20220304/gimnastka-iz-uzbekistana-zavoevala-zoloto-23148194.html

Очередное золото: Оксана Чусовитина выступила в Дохе

Очередное золото: Оксана Чусовитина выступила в Дохе

Оксана Чусовитина завоевала золото на этапе Кубка мира в Дохе. Подробности — в материале.

2022-03-04T21:00+0500

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спорт

узбекистан

золото

гимнастика

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе Оксана Чусовитина принесла Узбекистану золотую медаль.Об этом сообщает Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.Спортсменке удалось набрать 13.433 очка в своей коронной программе – опорных прыжках. Благодаря этому, она обогнала соперниц из Венгрии и России, которые вели основную борьбу за наградыОпорный прыжок женщины:1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 13.4332. Мария Баскай (Венгрия) – 13.1503. Виктория Листунова (Россия) – 13.133До этого в октябре 2021 года Чусовитина решила вернуться в большой спорт. Тогда она сообщила, что будет готовиться к Азиатским Играм 2022 года, где собирается завоевать медали.

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узбекистан, золото, гимнастика