https://uz.sputniknews.ru/20220304/gimnastka-iz-uzbekistana-zavoevala-zoloto-23148194.html
Очередное золото: Оксана Чусовитина выступила в Дохе
Очередное золото: Оксана Чусовитина выступила в Дохе
Оксана Чусовитина завоевала золото на этапе Кубка мира в Дохе. Подробности — в материале.
2022-03-04T21:00+0500
2022-03-04T21:00+0500
2022-03-04T21:02+0500
спорт
узбекистан
золото
гимнастика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/19/19820123_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_ebf95d158eb9933758377926d05df617.jpg
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе Оксана Чусовитина принесла Узбекистану золотую медаль.Об этом сообщает Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.Спортсменке удалось набрать 13.433 очка в своей коронной программе – опорных прыжках. Благодаря этому, она обогнала соперниц из Венгрии и России, которые вели основную борьбу за наградыОпорный прыжок женщины:1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 13.4332. Мария Баскай (Венгрия) – 13.1503. Виктория Листунова (Россия) – 13.133До этого в октябре 2021 года Чусовитина решила вернуться в большой спорт. Тогда она сообщила, что будет готовиться к Азиатским Играм 2022 года, где собирается завоевать медали.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/19/19820123_72:0:1512:1080_1920x0_80_0_0_5e998b27ead996b01fb8c55e0d515e2a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, золото, гимнастика
Очередное золото: Оксана Чусовитина выступила в Дохе
21:00 04.03.2022 (обновлено: 21:02 04.03.2022) Подписаться на
Оксана Чусовитина завоевала золото на этапе Кубка мира в Дохе. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе Оксана Чусовитина принесла Узбекистану золотую медаль.
Об этом сообщает
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.
Спортсменке удалось набрать 13.433 очка в своей коронной программе – опорных прыжках. Благодаря этому, она обогнала соперниц из Венгрии и России, которые вели основную борьбу за награды
1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 13.433
2. Мария Баскай (Венгрия) – 13.150
3. Виктория Листунова (Россия) – 13.133
До этого в октябре 2021 года Чусовитина решила вернуться в большой спорт. Тогда она сообщила, что будет готовиться к Азиатским Играм 2022 года, где собирается завоевать медали.