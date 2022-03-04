https://uz.sputniknews.ru/20220304/starinnyy-koronavirus-kogda-byla-pervaya-pandemiya-23148571.html
Старинный коронавирус: когда была первая пандемия
Старинный коронавирус: когда была первая пандемия
Историки обнаружили данные о пандемии вируса, которая началась в Бухаре и унесла жизни около миллиона человек по всему миру.
2022-03-04T22:30+0500
2022-03-04T22:30+0500
2022-03-04T22:30+0500
это интересно
пандемия
историки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/17/16059989_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_ab43d36de1027356dc9cf7f49dba3711.jpg
Ученые проанализировали архивные документы и предположили, что загадочный "азиатский" или "русский" грипп, свирепстсовавший по всему миру в 1890-х годах, мог быть вызван коронавирусом, сообщает РИА Новости.Первые сообщения о загадочной болезни появились в мае 1889 года в Бухаре. Там люди заражались неизвестной болезни, которая быстро переходила в пневмонию. Некоторые пациенты жаловались на странные симптомы: потерю обоняния и вкуса.Через несколько месяцев болезнь распространилась по всему Туркестану и уносила в некоторых регионах до двух третей населения. А уже к ноябрю "азиатский грипп" охватил всю Россию от Сахалина до Санкт-Петербурга и перекинулся на Европу. В середине декабря "русский грипп", как его называли за границей, "доплыл" до Америки, а к весне пандемия накрыла уже весь мир.Было четыре основных формы "русского гриппа" - легкая форма, схожая с обычной простудой, сопровождающейся лихорадкой; желудочно-кишечная форма; катаральное воспаление слизистых оболочек и "нервная" форма, при которой больные страдали от сильной головной боли и неврологических симптомов.Осложнения заболевания затрагивали практически все органы и системы и могли длиться недели или даже месяцы – очень схоже с тем, что сейчас медики называют постковидным синдромом.Страны принимали меры: вводили карантин, закрывали фабрики и заводы, учебные заведения. Всего отмечено три волны загадочной эпидемии. Болезнь унесла около миллиона человек по всему миру, а потом резко пошла на спад и загадочный патоген пополнил ряды обычных респираторных вирусов. Это позволяет надеяться, что и нынешняя пандемия вскоре закончится, отмечают ученые.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/17/16059989_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f17dc90b0e08f5286df5a6784b92f573.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пандемия, историки
Старинный коронавирус: когда была первая пандемия
Подписаться на
Историки обнаружили данные о пандемии вируса, которая началась в Бухаре и унесла жизни около миллиона человек по всему миру.
Ученые проанализировали архивные документы и предположили, что загадочный "азиатский" или "русский" грипп, свирепстсовавший по всему миру в 1890-х годах, мог быть вызван коронавирусом, сообщает РИА Новости
.
Первые сообщения о загадочной болезни появились в мае 1889 года в Бухаре. Там люди заражались неизвестной болезни, которая быстро переходила в пневмонию. Некоторые пациенты жаловались на странные симптомы: потерю обоняния и вкуса.
Через несколько месяцев болезнь распространилась по всему Туркестану и уносила в некоторых регионах до двух третей населения. А уже к ноябрю "азиатский грипп" охватил всю Россию от Сахалина до Санкт-Петербурга и перекинулся на Европу. В середине декабря "русский грипп", как его называли за границей, "доплыл" до Америки, а к весне пандемия накрыла уже весь мир.
Было четыре основных формы "русского гриппа" - легкая форма, схожая с обычной простудой, сопровождающейся лихорадкой; желудочно-кишечная форма; катаральное воспаление слизистых оболочек и "нервная" форма, при которой больные страдали от сильной головной боли и неврологических симптомов.
Осложнения заболевания затрагивали практически все органы и системы и могли длиться недели или даже месяцы – очень схоже с тем, что сейчас медики называют постковидным синдромом.
Страны принимали меры: вводили карантин, закрывали фабрики и заводы, учебные заведения. Всего отмечено три волны загадочной эпидемии. Болезнь унесла около миллиона человек по всему миру, а потом резко пошла на спад и загадочный патоген пополнил ряды обычных респираторных вирусов. Это позволяет надеяться, что и нынешняя пандемия вскоре закончится, отмечают ученые.