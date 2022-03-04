https://uz.sputniknews.ru/20220304/starinnyy-koronavirus-kogda-byla-pervaya-pandemiya-23148571.html

Старинный коронавирус: когда была первая пандемия

Старинный коронавирус: когда была первая пандемия

Историки обнаружили данные о пандемии вируса, которая началась в Бухаре и унесла жизни около миллиона человек по всему миру.

2022-03-04T22:30+0500

2022-03-04T22:30+0500

2022-03-04T22:30+0500

это интересно

пандемия

историки

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Ученые проанализировали архивные документы и предположили, что загадочный "азиатский" или "русский" грипп, свирепстсовавший по всему миру в 1890-х годах, мог быть вызван коронавирусом, сообщает РИА Новости.Первые сообщения о загадочной болезни появились в мае 1889 года в Бухаре. Там люди заражались неизвестной болезни, которая быстро переходила в пневмонию. Некоторые пациенты жаловались на странные симптомы: потерю обоняния и вкуса.Через несколько месяцев болезнь распространилась по всему Туркестану и уносила в некоторых регионах до двух третей населения. А уже к ноябрю "азиатский грипп" охватил всю Россию от Сахалина до Санкт-Петербурга и перекинулся на Европу. В середине декабря "русский грипп", как его называли за границей, "доплыл" до Америки, а к весне пандемия накрыла уже весь мир.Было четыре основных формы "русского гриппа" - легкая форма, схожая с обычной простудой, сопровождающейся лихорадкой; желудочно-кишечная форма; катаральное воспаление слизистых оболочек и "нервная" форма, при которой больные страдали от сильной головной боли и неврологических симптомов.Осложнения заболевания затрагивали практически все органы и системы и могли длиться недели или даже месяцы – очень схоже с тем, что сейчас медики называют постковидным синдромом.Страны принимали меры: вводили карантин, закрывали фабрики и заводы, учебные заведения. Всего отмечено три волны загадочной эпидемии. Болезнь унесла около миллиона человек по всему миру, а потом резко пошла на спад и загадочный патоген пополнил ряды обычных респираторных вирусов. Это позволяет надеяться, что и нынешняя пандемия вскоре закончится, отмечают ученые.

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пандемия, историки