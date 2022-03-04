https://uz.sputniknews.ru/20220304/video-rossiya-ne-poydet-na-ustupki-i-dostignet-svoix-tseley---mnenie-eksperta-23143798.html
Видео: Россия не пойдет на уступки и достигнет своих целей - мнение эксперта
Видео: Россия не пойдет на уступки и достигнет своих целей - мнение эксперта
Российским военным удалось пресечь попытку провокации и сейчас они контролируют город Энергодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию.
2022-03-04T17:52+0500
2022-03-04T17:52+0500
2022-03-04T17:52+0500
видео
украина
мнение эксперта
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Ночью 4 марта украинские националисты предприняли попытку провокации на прилегающей к Запорожской АЭС территории, о чем рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Российские военные пресекли эту попытку и сейчас контролируют город Энергодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию. В интервью "Sputnik на русском" эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал о причинах и целях провокации, а также проанализировал ход специальной военной операции России по демилитаризации Украины, в том числе ее гуманитарные аспекты.Обострение ситуации на УкраинеРоссия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:Истоки российско-украинского конфликта >>Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>
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украина, видео, мнение эксперта
Видео: Россия не пойдет на уступки и достигнет своих целей - мнение эксперта
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Российским военным удалось пресечь попытку провокации со стороны Украины и сейчас они контролируют город Энергодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию.
Ночью 4 марта украинские националисты предприняли попытку провокации на прилегающей к Запорожской АЭС территории, о чем рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военные пресекли эту попытку и сейчас контролируют город Энергодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию.
В интервью "Sputnik на русском" эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал о причинах и целях провокации, а также проанализировал ход специальной военной операции России по демилитаризации Украины, в том числе ее гуманитарные аспекты.
Обострение ситуации на Украине
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
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