https://uz.sputniknews.ru/20220304/video-syadut-vse-izvestnyy-yurist-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-feyki-23148083.html

Видео: Сядут все: известный юрист об уголовной ответственности за фейки

Видео: Сядут все: известный юрист об уголовной ответственности за фейки

Госдума России приняла закон об уголовной ответственности за фейки. Новшество прокомментировал известный юрист Илья Ремесло.

2022-03-04T21:40+0500

2022-03-04T21:40+0500

2022-03-04T21:40+0500

видео

госдума

закон

юрист

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В разгар российской спецоперации на Украине и связанной с ней яростной информационной войны российская Государственная Дума приняла закон об уголовной ответственности за распространение фейков и дезинформации. Известный российский юрист Юрий Ремесло в интервью Sputnik поделился своим мнением об этом законе."Надо понимать, что во время проведения специальной военной операции предъявляются повышенные требования к безопасности... Все, что человек говорит в сети, влияет и на общественное мнение, и на ход военной кампании", - считает юрист.Как можно остановить информационную войну, которую Запад развернул против России? Почему новый закон о фейках был просто необходим? Накажут ли так называемые "диванные войска" и почему Украине уже не осталось ничего, как распространять фейки о российской спецоперации - ответы на все эти вопросы смотрите в полной версии интервью на Youtube-канале "Sputnik на русском".

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