https://uz.sputniknews.ru/20220305/chto-budet-s-jenskim-organizmom-esli-est-mindal-kajdyy-den-23146350.html

Что будет с женским организмом, если есть миндаль каждый день

Что будет с женским организмом, если есть миндаль каждый день

Миндаль называют "женским орехом" из-за его воздействия на организм женщин, рассказывает врач-диетолог.

2022-03-05T07:00+0500

2022-03-05T07:00+0500

2022-03-05T07:00+0500

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Миндаль считается самым полезным для женского организма орехом. Об этом в интервью телеканалу"Москва 24" рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.По словам специалиста, употребление миндаля в пищу помогает женщинам замедлить процессы старения, ведь данный орех содержит магний и витамины группы В. А они, в свою очередь, защищают женскую нервную систему.Кроме этого, в состав миндаля входят витамин Е и кремний. Эти элементы влияют на эластичность и упругость кожи, а также стабилизируют гормональный фон."Марганец позволяет защитить кости от остеопороза, он полезен и молодым, и людям в возрасте. Он позволяет улучшать усвоение элементов, полезных для костного состава, а также защищать кожу от повреждений", — подчеркнул Арзамасцев.Оптимальная доза миндаля в день - 10-15 штук, отметил диетолог.

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красота, молодость, орехи, женщина