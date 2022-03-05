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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Что будет с женским организмом, если есть миндаль каждый день
Что будет с женским организмом, если есть миндаль каждый день
Миндаль называют "женским орехом" из-за его воздействия на организм женщин, рассказывает врач-диетолог.
2022-03-05T07:00+0500
2022-03-05T07:00+0500
это интересно
красота
молодость
орехи
женщина
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Миндаль считается самым полезным для женского организма орехом. Об этом в интервью телеканалу"Москва 24" рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.По словам специалиста, употребление миндаля в пищу помогает женщинам замедлить процессы старения, ведь данный орех содержит магний и витамины группы В. А они, в свою очередь, защищают женскую нервную систему.Кроме этого, в состав миндаля входят витамин Е и кремний. Эти элементы влияют на эластичность и упругость кожи, а также стабилизируют гормональный фон."Марганец позволяет защитить кости от остеопороза, он полезен и молодым, и людям в возрасте. Он позволяет улучшать усвоение элементов, полезных для костного состава, а также защищать кожу от повреждений", — подчеркнул Арзамасцев.Оптимальная доза миндаля в день - 10-15 штук, отметил диетолог.
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красота, молодость, орехи, женщина

Что будет с женским организмом, если есть миндаль каждый день

07:00 05.03.2022
© pixabay.com/stevepbМиндаль орехи
Миндаль орехи - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2022
© pixabay.com/stevepb
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Миндаль называют "женским орехом" из-за его воздействия на организм женщин. Именно этот орех помогает продлить молодость и красоту, рассказывает врач-диетолог.
Миндаль считается самым полезным для женского организма орехом. Об этом в интервью телеканалу"Москва 24" рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.
По словам специалиста, употребление миндаля в пищу помогает женщинам замедлить процессы старения, ведь данный орех содержит магний и витамины группы В. А они, в свою очередь, защищают женскую нервную систему.
Кроме этого, в состав миндаля входят витамин Е и кремний. Эти элементы влияют на эластичность и упругость кожи, а также стабилизируют гормональный фон.
"Марганец позволяет защитить кости от остеопороза, он полезен и молодым, и людям в возрасте. Он позволяет улучшать усвоение элементов, полезных для костного состава, а также защищать кожу от повреждений", — подчеркнул Арзамасцев.
Оптимальная доза миндаля в день - 10-15 штук, отметил диетолог.
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