https://uz.sputniknews.ru/20220305/uzbekistantsy-popali-v-smertelnoe-dtp-na-ukrainsko-polskoy-granitse-23163204.html

Узбекистанцы попали в смертельное ДТП на украинско-польской границе

Узбекистанцы попали в смертельное ДТП на украинско-польской границе

Сколько пострадавших в жуткой аварии? Все, что известно, собрали в материале.

2022-03-05T15:31+0500

2022-03-05T15:31+0500

2022-03-05T15:51+0500

происшествия

дтп

узбекистанцы

граница

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Трое граждан Узбекистана попали в ДТП на украинско-польской границе.Об этом сообщил посол республики на Украине Алишер Курманов.Хакимов погиб на месте. Остальных экстренно доставили в больницу Львова.МИД срочно отправил Киев и во Львов представителя группы волонтеров посольства, квалифицированного врача Темурбека Юсупова.Посольство пообещало предпринять максимальные усилия по сохранению жизни пострадавших, включая обеспечение медикаментами и проведение консультации с ведущими врачами Украины.Тело погибшего отправят на родину в ближайшее время.

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дтп, узбекистанцы, граница