https://uz.sputniknews.ru/20220305/uzbekistantsy-popali-v-smertelnoe-dtp-na-ukrainsko-polskoy-granitse-23163204.html
Узбекистанцы попали в смертельное ДТП на украинско-польской границе
Узбекистанцы попали в смертельное ДТП на украинско-польской границе
Сколько пострадавших в жуткой аварии? Все, что известно, собрали в материале.
2022-03-05T15:31+0500
2022-03-05T15:31+0500
2022-03-05T15:51+0500
происшествия
дтп
узбекистанцы
граница
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Трое граждан Узбекистана попали в ДТП на украинско-польской границе.Об этом сообщил посол республики на Украине Алишер Курманов.Хакимов погиб на месте. Остальных экстренно доставили в больницу Львова.МИД срочно отправил Киев и во Львов представителя группы волонтеров посольства, квалифицированного врача Темурбека Юсупова.Посольство пообещало предпринять максимальные усилия по сохранению жизни пострадавших, включая обеспечение медикаментами и проведение консультации с ведущими врачами Украины.Тело погибшего отправят на родину в ближайшее время.
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дтп, узбекистанцы, граница
Узбекистанцы попали в смертельное ДТП на украинско-польской границе
15:31 05.03.2022 (обновлено: 15:51 05.03.2022) Подписаться на
В МИД уже прокомментировали произошедшее. Все, что известно об аварии, собрали в материале.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Трое граждан Узбекистана попали в ДТП на украинско-польской границе.
Об этом сообщил посол республики на Украине Алишер Курманов.
"Хакимов Отабек Равшанбек угли (2001 года рождения), Хусаинов Бехзод Жамолиддин угли (2001 года рождения) и Солохиддинов Шерзод Шавкат угли (2001 года рождения) попали в автомобильную аварию при подъезде к польской границе", — написал дипломат в Facebook.
Хакимов погиб на месте. Остальных экстренно доставили в больницу Львова.
МИД срочно отправил Киев и во Львов представителя группы волонтеров посольства, квалифицированного врача Темурбека Юсупова.
Посольство пообещало предпринять максимальные усилия по сохранению жизни пострадавших, включая обеспечение медикаментами и проведение консультации с ведущими врачами Украины.
Тело погибшего отправят на родину в ближайшее время.