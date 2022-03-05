https://uz.sputniknews.ru/20220305/voennyy-ekspert-uzbekistan-ne-budet-vystupat-protiv-rossii--video-23126733.html
Военный эксперт: Узбекистан не будет выступать против России — видео
Военный эксперт: Узбекистан не будет выступать против России — видео
На что рассчитывает Зеленский, призывая иностранцев в националистический легион, какова позиция Узбекистана? Ответы — в видео.
2022-03-05T20:27+0500
2022-03-05T20:27+0500
2022-03-05T12:37+0500
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центральная азия
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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что граждане Центральной Азии в основной своей массе не пойдут в украинский легион.Он отмечает, что люди, которые уезжают на заработки, хотят остаться живыми и отправлять деньги своим семьям. На Украине же сейчас очень легко можно получить билет в один конец.Тем не менее он напоминает: есть среди них и те, кто выезжал воевать в Сирию, а некоторые до сих пор находятся в Афганистане. Однако Украина — это не мусульманская страна и там нет джихада.Это прозападное государство, войска которых участвовали в операции по свержению Садама Хусейна в Ираке, обращает внимание эксперт. Причем достаточно многочисленной группировкой. Они совершили там массу преступлений против мирного населения, как и в Донбассе.На что рассчитывает Зеленский, призывая иностранцев вступать в националистический легион? Чем обусловлена позиция Узбекистана и насколько на успехи его армии повлияло сотрудничество с Россией?Об этом и не только смотрите в интервью с экспертом.
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узбекистан, эксперт, украина, центральная азия, видео
Военный эксперт: Узбекистан не будет выступать против России — видео
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Зеленский объявил о создании на Украине иностранного легиона. Тут же власти Узбекистана напомнили гражданам об уголовной ответственности за службу в чужих войсках. Sputnik Узбекистан обсудил с военным экспертом возможность участия в конфликте граждан Центральной Азии.
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что граждане Центральной Азии в основной своей массе не пойдут в украинский легион.
Он отмечает, что люди, которые уезжают на заработки, хотят остаться живыми и отправлять деньги своим семьям. На Украине же сейчас очень легко можно получить билет в один конец.
Тем не менее он напоминает: есть среди них и те, кто выезжал воевать в Сирию, а некоторые до сих пор находятся в Афганистане. Однако Украина — это не мусульманская страна и там нет джихада.
Это прозападное государство, войска которых участвовали в операции по свержению Садама Хусейна в Ираке, обращает внимание эксперт. Причем достаточно многочисленной группировкой. Они совершили там массу преступлений против мирного населения, как и в Донбассе.
"Не думаю что кто-то кинется воевать за Украину. А Ташкент, как союзник Москвы, не допустит, чтобы его граждане вступали в украинский отряд", — говорит Евсеев.
На что рассчитывает Зеленский, призывая иностранцев вступать в националистический легион? Чем обусловлена позиция Узбекистана и насколько на успехи его армии повлияло сотрудничество с Россией?
Об этом и не только смотрите в интервью с экспертом.