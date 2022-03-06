https://uz.sputniknews.ru/20220306/naznachen-novyy-ministr-vnutrennix-del-karakalpakstana--foto-23179356.html

Назначен новый министр внутренних дел Каракалпакстана — фото

Назначен новый министр внутренних дел Каракалпакстана — фото

Кем работал раньше новый министр внутренних дел Каракалпакстана — читайте в материале.

2022-03-06T16:11+0500

2022-03-06T16:11+0500

2022-03-06T16:30+0500

общество

назначение

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В МВД Узбекистана новое назначение. Приказом министра внутренних дел по личному составу главой ведомства в Республике Каракалпакстан назначен полковник Орынбаев Аманбай. Известно, что ранее в течение трех месяцев назначенец работал на должности начальника Службы пробации Департамента общественной безопасности МВД.Его предшественник Айтбай Темирханов возглавлял министерство с сентября 2016 года. О том, чем он займется теперь не сообщается.

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назначение