https://uz.sputniknews.ru/20220306/naznachen-novyy-ministr-vnutrennix-del-karakalpakstana--foto-23179356.html
Назначен новый министр внутренних дел Каракалпакстана — фото
Назначен новый министр внутренних дел Каракалпакстана — фото
Кем работал раньше новый министр внутренних дел Каракалпакстана — читайте в материале.
2022-03-06T16:11+0500
2022-03-06T16:11+0500
2022-03-06T16:30+0500
общество
назначение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1248/59/12485982_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_50151f28ee0a2f3b1b2e473a3bf91bec.jpg
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В МВД Узбекистана новое назначение. Приказом министра внутренних дел по личному составу главой ведомства в Республике Каракалпакстан назначен полковник Орынбаев Аманбай. Известно, что ранее в течение трех месяцев назначенец работал на должности начальника Службы пробации Департамента общественной безопасности МВД.Его предшественник Айтбай Темирханов возглавлял министерство с сентября 2016 года. О том, чем он займется теперь не сообщается.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1248/59/12485982_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_16f71a0729afdbf48b31d7d7b06b47f4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
назначение
Назначен новый министр внутренних дел Каракалпакстана — фото
16:11 06.03.2022 (обновлено: 16:30 06.03.2022) Подписаться на
Кем работал раньше новый министр внутренних дел Каракалпакстана — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik.
В МВД Узбекистана новое назначение. Приказом министра внутренних дел по личному составу главой ведомства в Республике Каракалпакстан назначен
полковник Орынбаев Аманбай.
Известно, что ранее в течение трех месяцев назначенец работал на должности начальника Службы пробации Департамента общественной безопасности МВД.
Его предшественник Айтбай Темирханов возглавлял министерство с сентября 2016 года. О том, чем он займется теперь не сообщается.